Kiraboltak egy tűzoltóságot Ausztráliában, miközben a tűzoltók az ország legsúlyosabb tűzvészével küzdenek.

Az ország történetének egyik legsúlyosabb tűzvészével küzdenek Ausztráliában a tűzoltók. A szokatlanul meleg, 41 Celsius-fokos hőmérsékletben közel száz helyen égnek bozót- és erdőtüzek az ország dél-keleti részén, amelyek egész településeket égettek porrá, és több ember halálát okozták.

Hogy a helyzet mennyire kétségbeejtő, jól jellemzi az alábbi kép, ahol egy tűzoltó és egy koala nézi, ahogy lángol a lakóhelyük.

OMFG. This photo.

A local firefighter and a koala watch their forest burn in a climate disaster. pic.twitter.com/8mH6sMQbww

— Alex Steffen (@AlexSteffen) December 23, 2019