Darabolós gyilkossággal vádolnak egy ismert orosz hadtörténészt

Munkatársnőjének, egyben élettársának meggyilkolásával és feldarabolásával vádolták meg Oleg Szokolovot, a Szentpétervári Állami Egyetem francia Becsületrenddel kitüntetett, a napóleoni időkre szakosodott hadtörténészét – jelentették vasárnap orosz hírügynökségek

Oleg Szokolovot szombat reggel erősen kihűlt állapotban emelték ki vízimentők a szentpétervári Mojka folyóból. A 63 éves tudós hátizsákjában két levágott női kezet és traumatikus pisztolyt, majd a lakásán a rendőrök egy lefejezett és megcsonkított női holttestet és egy véres fűrészt találtak. A halottat Anasztaszija Jescsenkóként, a tudós 24 éves élettársaként, a szentpétervári egyetem történeti intézetének végzett diákjaként azonosították. Szokolov az ügyben beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy csütörtökön szóváltás után megölte és feldarabolta a nőt, majd a maradványait megpróbálta a folyóban elsüllyeszteni. Egybehangzó sajtóértesülések szerint az tervezte, hogy a szentpétervári Péter-Pál erődben Napóleonnak öltözve végez magával. A médiába kiszivárgott értesülések szerint a gyilkosság indítéka féltékenység lehetett. A hatóságok elrendelték a történész elmeállapotának vizsgálatát. Szokolovot a kihűlés miatt kórházban ápolják.

A Moszkovszkij Komszomolec című bulvárlap szerint Szokolovot hasonlónak tűnő ügyben tavaly feljelentette egy volt tanítványa. A nő azt állította, hogy a történész, akinek szeretője volt, bántalmazta, amikor úgy döntött, hogy elhagyja. Az állítólagos sértett azt mondta, Szokolov azzal fenyegette, hogy az arcát összeégeti egy vasalóval, a holttestét pedig egy építkezésen fogja elásni. Az ügy végül nem jutott el a bíróságig.

A szentpétervári egyetem sajtóosztálya közölte, hogy a tanintézményt sokkolták a történtek. A francia Szociológiai, Gazdaság- és Politikatudományi Intézet (ISSEP) bejelentette, hogy kizárta Szokolovot tudományos tanácsából, és a docens nevét a történtek után vasárnapra törölték az Oroszországi Hadtörténeti Társaság honlapjáról is. Szokolov művei az orosz mellett francia és lengyel nyelven is megjelentek, Franciaországban részt vett a Napóleon születésének 250. évfordulója alkalmából idén megrendezett megemlékezéseken. A meggyilkolt Jescsenkóval Szokolovot a romantikus szálak mellett a francia történelem szeretete is összekötötte, a docens több művének társzerzője volt. A történészt a Becsületrenddel 2003-ban Jacques Chirac francia elnök tüntette ki, írja az MTI.

Borítófotó: OLGA MALTSEVA / AFP