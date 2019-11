Beleuntak a spanyolok a szavazásokba

Hiába buzdítottak tömeges részvételre a parlamenti választásokon a legnagyobb spanyol pártok vezetői a voksaik leadása után, délután két óráig kevesebben mentek el szavazni mint fél évvel ezelőtt, amikor legutóbb választást rendeztek Spanyolországban.

A szavazásra jogosultak 37,9 százaléka, 13,1 millióan adták le eddig voksukat, 3,5 százalékkal kevesebben mint áprilisban – ismertette az adatokat Miguel Ángel Oliver, a spanyol ügyvezető kormány kommunikációs államtitkára sajtótájékoztatón. Tavasszal a részvételi arány 41,49 százalékos volt ugyaneddig az időpontig, ami 14,4 millió szavazót jelent. Az államtitkár elmondta: a választás országszerte zavartalanul zajlik.

„Arra ösztönzöm a spanyolokat, hogy szavazzanak, hogy erősítsük meg szavazatunkkal a spanyol demokráciát” – fogalmazott a politikusok közül legkorábban szavazó Pedro Sánchez szocialista ügyvezető kormányfő (képünkön) a szavazóhelyiség előtt várakozó újságíróknak. A Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) főtitkára hangsúlyozta: az országnak stabilitásra van szüksége. Kitért arra is, hogy biztosítják a voksolás lebonyolításának zavartalanságát.

Ugyancsak leadta már a szavazatát Pablo Iglesias, az Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) radikális baloldali párttömörülés vezetője, Pablo Casado, az eddigi legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív Néppárt (PP) elnöke, Albert Rivera, az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt vezetője, illetve a legnagyobb pártok vezetői közül utolsóként Santiago Abascal, a VOX radikális jobboldali párt elnöke is.

A szavazóhelyiségek reggel 9 órakor nyitottak meg, és van, ahol a voksolás már be is fejeződött. Sajtóbeszámolók szerint Sevillában az egyik szavazókörben jelmezben jelentek meg szavazók. A kultikus Csillagok háborúja-filmek rajongói kedvenc hőseiknek öltözve vonultak be, és maszkjukat csak arra az időre vették le, amíg azonosították őket a szavazólapok átadása előtt.

A spanyol választók összesen 22 800 helyszínen voksolhatnak az ország 8131 településén és városában este nyolc óráig. Az előzetes eredmények ismertetését este fél tizenegy utánra jelezte a választás lebonyolításáért felelős belügyminisztérium, amely a nap folyamán még egyszer tesz közzé részvételi adatokat, írja az MTI.

Borítófotó: Alejandro Martinez Velez / Sputnik/AFP