Két fiatal lány épp tévét nézett, amikor egy kidőlt fa miatt rájuk omlott a ház

Meglehetően hátborzongató felvétel látott napvilágot az amerikai Marylandből, ahol két fiatal lány és kutyájuk menekült meg, amikor rádőlt egy fa a házukra, írja az ABC News.

Az alábbi videón látható a nem mindennapi esemény:

"That refrigerator saved our lives."

Two teens and their dog escaped serious injury when a tree crashed into their home in Maryland as they watched television last week. https://t.co/c9iDBHZFR5 pic.twitter.com/unvBG44IN1

— ABC News (@ABC) October 25, 2019