Teljes készültségbe helyezték a katonaságot.

Kijárási tilalmat rendeltek el Bagdadban meghatározatlan időre. Ezt Abdul Mahdi iraki miniszterelnök szerda éjjel jelentette be, miután a második napja tartó tüntetések több halálos áldozatot is követeltek. A tüntetők a munkanélküliség, a kormányzati korrupció és a hiányos közszolgáltatások miatt tiltakoztak.

A kormányfő közölte, hogy csütörtök hajnali 5 órától minden jármű és személy mozgása tilos a további értesítésig.A kijárási tilalom alól mentesítik a bagdadi repülőtér utasait, a mentősöket, a kórházak, az áram- és vízszolgáltató intézmények állami alkalmazottait és a zarándokokat. A tartományi kormányzók maguk dönthetnek arról, bevezetik-e a kijárási tilalmat.

Szerda este a terrorizmusellenes erők elit egységeit is bevetették. A tüntetők ellen éles lőszert és könnygázt is alkalmaztak, hogy ne nyomuljanak be a bagdadi repülőtérre. Az MTI emlékeztet rá, hogy a bagdadi tüntetéseken kedden két ember halt meg és mintegy 200 megsebesült, 40-en a biztonsági erők tagjai közül, de a tüntetések szerdán váltak különösen erőszakossá.

A dél-iraki Dzikár kormányzóság székhelyén, Násziríjában legalább négy tiltakozó és egy rendőr meghalt. A dzikári egészségügyi minisztérium egy forrása szerint legalább 50 tüntető megsebesült.

Az ország nemzetbiztonsági tanácsát szerdán rendkívüli ülésre hívta össze a miniszterelnök. A tanácskozás után a testület tudatta, hogy a tüntetés és a véleménynyilvánítás szabadságát biztosítják, de a felforgató akciókat elítélik, mindent megtesznek az emberek, a köz- és magánvagyon biztonságának védelméért.

Muktada asz-Szadr nagy hatalmú síita hitszónok a tüntetések békés keretek között tartására szólította fel híveit, valamint arra, hogy ülő- vagy általános sztrájkkal támogassák a tüntetőket. Egy Twitter-üzenetében Szadr elutasította a békés tüntetők elleni támadásokat.

Az iraki védelmi miniszter mindenkit önmérsékletre intett, teljes készültségbe helyezte az összes katonai egységet az állami szuverenitás, a kormány épületei és a diplomáciai képviseletek védelme érdekében. Előzőleg a biztonsági erők lezárták a Bagdad központjában lévő Tahrír térre vezető utakat, a tüntetők mégis bejutottak. Szemtanúk szerint a biztonságiak szögesdróttal zárták le a hidat, amely a Tahrír teret a nagykövetségeknek és kormányzati épületeknek helyet adó, úgynevezett zöld zónával köti össze.

Kiemelt kép: Bagdadban autógumiakat égetnek tiltakozásul a munkanélküliség, a kormányzati korrupció és a hiányos közszolgáltatások miatt. MTI/EPA/Murtaja Latif