Tucatjával verik szét az autókat a radikális klímavédők

Jelentősen növelik a biztonsági készültség szintjét a Frankfurti Autószalonon annak érdekében, hogy biztosan ki tudják szűrni azokat a klímavédő aktivistákat, akik potenciálisan kárt okozhatnak a kiállított járművekben. Az intézkedésre azt követően kerül sor, hogy egy szélsőséges csoport 40 luxusautót rongált meg Kronbergben – írja a Portfolio.

A hét elején 40 luxusautót – Jaguarokat, Land Rovereket és Aston Martinokat – rongáltak meg egy kronbergi autókereskedésnél, nem messze Frankfurttól. Az akcióért egy szélsőséges, autóellenes klímavédő csoport, a Rocks in the Gearbox vállalata a felelősséget.

A Frankfurti Autószalont idén szeptember 12-22 között rendezik. Számos környezetvédő szervezet, köztük a Rocks in the Gearbox is üzent az embereknek, hogy vegyenek részt azon a tüntetésen, amelyet szeptember 14-én tartanak majd.

Kiemelt kép: JUNG Yeon-Je / AFP