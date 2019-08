Kim Dzsong Un nagyon elégedett volt az új rakétákkal

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető felügyelte annak az új fegyverrendszernek a kísérletét, amelyet szombaton hajtottak végre – írta a KCNA phenjani állami hírügynökség. A beszámoló szerint elkészültéről az alkotók korábban tájékoztatták az ország vezetőjét, aki elrendelte annak azonnali tesztjét.

A kísérleti telepen szombaton Kim Dzsong Un előbb megszemlélte az indítóálláson elhelyezett fegyvert, majd a parancsnoki állásba ment, ahonnan levezényelte a próbát.

A hírügynökség azt írta, az országvezető nagyon elégedett volt a kísérlet menetével. Dicsérte jellemzőit, mondván, hogy kedvező taktikai tulajdonságai vannak és nagyban különbözik a meglévő fegyverrendszerektől. A KCNA jelentésében ugyanakkor nem tért ki a rakéta jellemzőire.

A dél-koreai védelmi minisztérium előző nap azt közölte, hogy Észak-Korea két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki a Japán (Keleti)-tenger irányába az ország keleti partvidékéről. A dél-koreai vezérkar szerint a rakéták, amelyeket az észak-koreai Hamhung városból bocsátottak fel, 400 kilométernyi távolságot tettek meg, pályájuk legnagyobb magassága pedig 48 kilométer volt. Az elmúlt két hétben ez volt az ötödik rakétakísérlet.

(MTI)

Kiemelt kép: KCNA VIA KNS / KCNA VIA KNS / AFP) / – South Korea OUT