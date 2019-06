Putyin poénkodott: transzformereknek nevezte a transzneműeket

– viccelődött az orosz elnök az oszakai G20-csúcs után tartott sajtótájékoztatón, amikor LMBTQ-ügyekről kérdezték.

Az esetet megíró 444 megjegyzi, hogy a melegjogok oroszországi helyzete miatt komoly nemzetközi kritikák érik Oroszországot, különösen Csecsenföldet, ahol rendszeresen durva támadások érik az LMBTQ-embereket.

Ezt is figyelembe véve különösen ízléses humor, hogy Putyin alakváltó robotokhoz hasonlította a transzneműeket. Azon már meg sem lepődött nagyon senki, hogy a világ egyik leginkább homofób rezsimjének a vezetőjének fgogalma sincs a nemi identitás, a társadalmi nem, és a szexuális orientáció fogalmainak különbségeiről. Más magyarázat ugyanis nincs arra, hogy mit zagyvált össze-vissza öt-hat különböző nemről.

Ha valaki beszél oroszul, akkor meg is hallgathatja az orosz elnök stand-up comedy perceit, amelyben azt is kifejti, hogy ugyan nevetgél rajtuk, de semmi baja az LMBTQ-emberekkel.

Putin expands on gender and LGBT rights. Says he has no problem with LGBT people – very relaxed. But, he goes on, ‘They’ve come up with 5 or 6 genders now. Transformers…trans…i don’t get it.’ pic.twitter.com/CffG3dKZQn

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) June 29, 2019