Halálra vertek két terápiás malacot

A vietnami csüngőhasúak rendszeresen vidítottak fel kórházi lábadozókat és gyerekeket.

Floridában is őrizetbe vettek egy nőt, mert teknősöket macerált

A Kentucky állambeli Sunnie Howellnek épp házassági évfordulóját ünnepelte párjával, amikor sokkoló esemény árnyékolta be az ünneplést: három terápiás malacából kettőt holtan talált, amikor kivitte nekik a vacsoráról megmaradt ételmaradékot. Az állatok láthatólag erőszakos halált haltak, alighanem agyonverték őket, egyikük szemgödre volt beverve, és vérzett a füle, a másiknak az arca volt szétzúzva, a harmadik állat nem sérült meg, de láthatólag nagyon megijedt, és gazdája szerint az eset óta szokatlanul viselkedik. A három malac vietnami csüngőhasú sertés volt, és érzelmi támogatást nyújtó terápiás állatok voltak, rendszeresen vitték őket kórházakba és idősek otthonába.

Nem érdemeltek ilyen brutális halált. Gyengédek voltak, és rengetegen szerették őket.

– mondta a CNN-nek Howell. A tulaj arra gyanakszik, hogy a tettes alighanem egy szomszéd lehetett, ugyanis voltak már panaszok a szomszédságban az állatokra, egy évvel ezelőtt valaki el is lopott két malacot, és csak akkor vitte vissza őket, amikor a tulaj kiírta Facebookra, hogy ügyvédet fogadott. Most, a két állat halála miatt a terápiás programot egy időre fel kell függesztenie. Addig is feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, és jutalmat ajánlott annak, aki bármi információval bír a támadással kapcsolatban.

Kiemelt képünk illusztráció, forrás: iStockphotos