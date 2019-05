Tagadták, de a Mi Hazánk vitte be a kegyelemdöfést a Jobbiknak

Miközben a tavalyi országgyűlési választáson 19 százalékos eredményével még magabiztosan a legerősebb ellenzéki párt volt a Jobbik, Vona Gábor távozása, az Állami Számvevőszék által kiszabott bírság és a fideszes lejáratóhadjárat mellett nagyon úgy tűnik, hogy a pártból kiszakadó Mi Hazánk Mozgalom küldte padlóra a Jobbikot.

Az ellenzéki párt a vasárnapi európai parlamenti választáson mindössze 6,4 százalékot szerzett, ez kevesebb mint a fele annak, amit az öt évvel ezelőtti EP-választáson elért a Jobbik (14,3 százalék), és a harmada annak, amit a tavalyi országgyűlési választáson szerzett (19 százalék). A mandátumhoz jutott pártok közül a Jobbik hozta a leggyengébb eredményt, az eddigi három képviselőjük helyett mindössze egy széket nyertek el az EP-ben. Ráadásul Budapesten szinte teljesen megsemmisült a párt, 3 százalékot kapott, kevesebb mint 22 ezer szavazatot.

Bár a Jobbik politikusai következetesen tagadták, hogy a Toroczkai László által életre hívott – jobbikos szakadárokkal feltöltött – Mi Hazánk Mozgalom szimpatizánsokat vonna el tőlük, sőt a pártszakadás kifejezést is kerülték, valójában Toroczkaiék jelentős veszteségeket okoztak az immáron Sneider Tamás vezette pártnak, ami a vasárnapi voksolás számaiból jól kiolvasható.

A mandátumot nem szerző Mi Hazánk Mozgalom nagyságrendileg éppen annyi szavazatot szerzett vasárnap, mint amennyivel többet kapott a Jobbik a 2014-es EP-választáson.

Számszerűen: a Jobbik 2014-ben valamivel több mint 340 ezer voksot gyűjtött. 2019-ben viszont ennél 120 ezerrel kevesebbet, csak 219 ezer szavazatot kapott az ellenzéki párt. Közben a Mi Hazánk Mozgalomra pedig 113 ezren adták a voksukat (ez ezúttal 3,3 százalékot ért).

Ráadásul ez az arány azokban a megyékben is megfigyelhető, ahol a Jobbik támogatottsága hagyományosan nagy volt. A 2014-es EP-választáson Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is több mint 20 százalékot kapott a Jobbik. Idén itt is annyival szereztek kevesebbet az öt évvel ezelőtti voksoláshoz képest, amennyit a Mi Hazánk Mozgalom elvitt.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében például 2014-ben több mint 16 ezer szavazatot kapott a Jobbik, idén 10 ezret, Toroczkaiék pedig éppen 6 ezer voksot gyűjtöttek. Hasonló a helyzet néhány jobbikos fellegvárnak mondható városban is, igaz, akad olyan is, ahol direkten nem mutatható ki, hogy a Mi Hazánk Mozgalom okozta a Jobbik bukását.

De például figyelemre méltó eredményt hozott az EP-választás Törökszentmiklóson, ahol a Jobbik adja a polgármestert, és ahol a tavalyi országgyűlési választáson is csupán egy hajszállal kaptak ki a Fidesztől. Ezúttal azonban csupán a negyedik helyre volt elég a Jobbik támogatottsága. A harmadik helyet a DK szerezte meg, a Fidesz mögött pedig a Mi Hazánk Mozgalom lett a második 15 százalékos eredménnyel.

Törökszentmiklós az a település, ahova Toroczkaiék nemrég a „cigánybűnözés” elleni tüntetést szerveztek, miután egy 22 éves helyi férfiről előkerült egy videó, amin minden ok nélkül megver két embert egy üzletben.

További érdekesség, hogy a tavalyi országgyűlési választáson mindössze egyetlen olyan város volt (Dunaújváros), ahol egyéni mandátumot tudott szerezni a Jobbik, ezúttal azonban ott is csak a harmadik helyet tudta elcsípni a párt a Fidesz és a DK mögött. De ugyanez volt a felállás másik két városban is, ahol tavaly egy hajszállal kapott ki a Jobbik a Fidesztől. Miskolcon és Orosházán ugyanis szintén a Fidesz és a DK előzte a pártot.

A Jobbik történelmi veresége után az ellenzéki párt vezetői szűkszavúan nyilatkoztak vasárnap este. Gyöngyösi Márton frakcióvezető, egyben EP-listavezető, valamint Jakab Péter frakcióvezető-helyettes leginkább azzal próbálta magyarázni a fiaskót, hogy a párt a legnehezebb évén van túl. Meg kellett küzdeniük a fideszes propagandagépezettel, aminek a hazugságaival szemben 250 sajtópert nyertek, valamint az anyagi lehetőségeik is alaposan megcsappantak azután, hogy az Állami Számvevőszék egymilliárd forintos bírsággal sújtotta a pártot. Érdekes azonban, hogy a szerintük egyértelműen Fideszes támogatással létrejött Mi Hazánk Mozgalom által elvitt szavazatokat nem említették a gyengén sikerült EP-választás okai között.

Ezután hétfőn az ellenzéki párt több prominensét is próbáltuk szóra bírni, ám csak nagyon kevesen mondtak bármit is, ők is név nélkül nyilatkoztak. Az egybehangzó vélemény volt, hogy a Jobbik bukása hatással lesz az őszi önkormányzati választások erőviszonyaira és alkupozícióira.

Ugyanakkor többen azt is elmondták, hogy a jobbikos politikus közt többen is arra számítottak, az LMP-hez hasonlóan a párt vezetősége még vasárnap este bejelenti lemondását.

Sneider Tamás viszont az Indexnek azt nyilatkozta, nem akarják elkövetni azt a hibát, amit egy évvel ezelőtt, Vona lemondásakor, ezért a Jobbik vezetősége nem tervez hasonló lépést.

Egyelőre az sem teljesen biztos, hogy a Jobbik EP-listavezetője, Gyöngyösi Márton képviseli majd a pártot az EP-ben. Erről az elnökségi dönt.

Kiemelt kép: Csanádi Márton / 24.hu