Leszedi a kormány a Néppártot kiakasztó plakátokat

Kovács Zoltán államtitkár Twitteren megerősítette, hogy március 15-e után leszedik a Soros Györgyöt és Jean-Claude Junckert szerepeltető plakátokat, amelyek miatt komoly kritikákat kapott a magyar kormány. Olyan komolyakat, hogy minden korábbinál komolyabban felmerült a Fidesz kizárása a Néppártból.

3/3 That’s why we undertook an information campaign, which will come to an end, according to original plans, on March 15th.

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 2, 2019