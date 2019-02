Plasztikai sebésznek adta ki magát egy parkolóőr, műtött is

Plasztikai sebésznek adta ki magát egy parkolóőr, műtött is

Az olasz férfi lebukott, a román orvosi kamara vizsgálatot kezdeményezett.

Több műtétet is végrehajthatott romániai magánkórházakban az a nyolc általánost végzett olasz férfi, aki plasztikai sebésznek adta ki magát – írja a Transindex. Matteo Politi, akit hazájában már elítéltek hasonló eset miatt, úgy bukott le, hogy az asszisztenseknek feltűnt: nem előírásszerűen mossa meg kezeit műtét előtt, és az orvosi kesztyűt sem tudja rendesen felhúzni.

A férfi, akinek eredeti szakmája parkolóőr, valamivel több, mint egy éve érkezett Romániába, azt állította, hogy az amerikai Johns Hopkins Orvosi Egyetemen végzett. Azt is mondta, hogy van kamarai engedélye, csak azt az intézmény leterheltsége miatt még nem tudták kiállítani számára.

Román sajtótermékek szerint Politi több műtétet is elvégzett, szerencsére senki nem halt bele. Az orvosi kamara csak annyit nyilatkozott, hogy vizsgálatot kezdeményezett, és azt is szeretnék kideríteni, hogy mások is érintettek lehetnek-e hasonló ügyben. Sorina Pintea egészségügyi miniszter szerint úgy tűnik, hogy a férfit illegálisan alkalmazták.