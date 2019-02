Először ítéltek el valakit vaginacsonkolásért Nagy-Britanniában

Bűnösnek talált a londoni központi büntetőbíróság pénteken egy nőt hároméves kislánya nemi szervének megcsonkításáért. Ez volt az első ilyen ítélet azóta, hogy a szigetországban több mint 30 éve betiltották a női körülmetélést.

Az ugandai származású nő akár tizennégy év börtönt is kaphat. A ghánai apát a bíróság felmentette a csonkítás vádja alól.

Az ítéletet számos emberi jogi és gyermekvédelmi szervezet üdvözölte:

Reméljük, hogy ebből az esetből mások is merítenek erőt és bátorságot, hogy felszólaljanak a gyermekbántalmazás e szörnyű formája ellen

– mondta John Cameron, a gyermekbántalmazás ellen küzdő, The National Society for the Prevention of Cruelty to Children nevű szervezettől.

A hatóságok az után indítottak nyomozást, hogy a szülők 2017 augusztusában kórházba vitték a vérző kislányt, akinek nemi szervén az orvosok vágásokat találtak. A nő a gyerek sérüléseit azzal magyarázta, hogy leesett az asztalról, de ezt az orvosszakértők kizárták. A per során megszólaltatott szülész azt vallotta, hogy a vágások egy elrontott nemiszervcsonkítás nyomainak tűnnek, amelyeket a szülőhazájában, Szudánban is látott.

A nő, aki korábban gondozónő volt, nem szolgált magyarázattal tettére, és azt mondta, Ugandának azon a részén, ahonnan jött, nem szokás a női körülmetélés.

A brit Mirror további részleteket is közölt az ügyről: mint írták, a csonkolást egy boszorkány végezhette, az anya pedig segédkezett.

Egy házkutatás során arra utaló nyomokat találtak, hogy feketemágiával próbálták akadályozni a nyomozást. A nyomozók egy átszurkált ökörnyelvet és negyven fagyasztott lime-ot találtak, bennük varázsigékkel.

Noha a nők nemi szervének megcsonkítását 1985-ben betiltották Nagy-Britanniában, becslések szerint mintegy 137 ezer lány és asszony ment ezen keresztül Angliában és Walesben, elsősorban a szudáni, az eritreai, az egyiptomi, a nigériai és a szomáliai közösségekben. A brit hatóságokon egyre nagyobb a nyomás, hogy erélyesebben lépjenek fel a szörnyű gyakorlat ellen. Korábban két ilyen ügyben is indult bírósági eljárás, mindkettő felmentéssel végződött.

Az ENSZ adatai szerint a nemi szerv megcsonkítása legalább 200 millió lányt és asszonyt érint a világon.

Kiemelt kép: Yasuyoshi CHIBA / AFP