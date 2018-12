Koncertet elárasztó cunami: meghalt a fél zenekar és az énekes felesége is

Amint arról beszámoltunk, a Seventeen nevű indonéz zenekar épp koncertet adott egy helyi szórakozóhelyen, amikor a szökőár betört a helyre.

December 23-án még azt írtuk, a zenekar közleményt adott ki, amely szerint basszusgitárosuk és menedzserük életét vesztette, a zenekar négy tagját pedig még keresik.

Azóta kiderült, hogy a basszusgitáros és a turnémenedzser mellett a gitáros és a háttércsapat még egy tagja is elhunyt a tragédiában.

A legfrissebb hírek szerint életét vesztette az énekes, Riefian Fajarsyah felesége, Dylan Sahara is. A 25 éves Sahara színész és tévés személyiség volt, egy ismert politikus lánya.

A koncert másnapján ünnepelték volna a 26. születésnapját.

Fajarsyah posztolt az Instagramra egy videót, amelyben azt kéri, imádkozzanak a feleségéért.



Drámai videó készült a pillanatról, amikor a cunami a színpad mögül betör a koncert helyszínére, és a zenekarral együtt elmossa a közönséget is. A felvételt csak erős idegzetűek nézzék meg.

This is the moment a tsunami hit Indonesian band Seventeen mid-performance. Several band members are either dead or missing.

