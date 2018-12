Koncert közben tört be a szökőár, elsodorta a zenekart és a közönséget is

Drámai felvételek készültek a pillanatról, amikor a cunami betör a koncert helyszínére, és a zenekarral együtt elmossa a közönséget is.

A Seventeen nevű indonéz zenekar adott koncertet egy helyi szórakozóhelyen, amikor megérkezett a szökőár Indonézia nyugati részén. A drámai pillanatról felvétel is készült:

This band is from Indonesia called Seventeen. They are doing their concert until tsunami suddenly attacked them from behind their stage. Hope they are alright. And condolence to every victims on this disaster.#PrayForAnyer pic.twitter.com/OnGV78edsc

