Ezzel a kódszóval tudatták a családdal, hogy meghalt Bush

Péntek éjjel 94 éves korában elhunyt az Amerikai Egyesült Államok 41. elnöke, George H.W. Bush.

Jamie Gangel, a CNN munkatársa a televízió hírműsorában elárulta, hogy a családot a CAVU kódszóval értesítették a halálhírről.

CNN reporter Jamie Gangel reveals the code word used to share the news of former President George H.W. Bush's death and explains the meaning behind it. https://t.co/j7TKHXHxsB pic.twitter.com/s96bv9gAnd

— CNN Tonight (@CNNTonight) December 1, 2018