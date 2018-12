Meghalt idősebb George Bush

Péntek éjjel 94 éves korában elhunyt az egykori amerikai elnök, George H.W. Bush, írja a BBC. A halálhírt fia, George W. Bush közölte a sajtóval.

Családja közleményben búcsúzott a volt elnöktől, melyben többek közt azt írták, Bush a legjobb apa volt, amit egy gyermek csak kívánhat.

Donald Trump amerikai elnök szintén közleményt adott ki, melyben egyebek mellett arról is írt, hogy az ország szolgálata mellett Bush elnökre a családja iránti elköteleződéséért is mindig emlékezni fognak.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

Barack Obama is közleményt adott ki Bush halála után, melyben azt írta, az egykori elnök szolgálatának talán soha nem akad párja, pedig ő azt szeretné, hogy mindannyian próbálkozzunk.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY

