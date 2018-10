Trump nem tudta összecsukni az esernyőjét, sajátosan oldotta meg a problémát

Előfordult, hogy WC-papír ragadt Donald Trump cipőjéhez, és úgy szállt fel az elnöki különgépre. Most az történt, hogy nem tudta összecsukni a esernyőjét, ezért amikor beszállt a gépbe, hanyag eleganciával csak letette azt a repülő ajtajánál.

Íme a pazar mutatvány:

Metaphor alert. Trump cannot close his umbrella as he boards his plane. Just leaves it there. An upturned, abandoned umbrella, rolling about in the wind. pic.twitter.com/4mOsSdfkz2

— SimonNRicketts (@SimonNRicketts) October 27, 2018