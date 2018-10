Megszavazták a szexuális zaklatással vádolt főbírójelölt kinevezését

Jóváhagyta a helyi idő szerint szombat délutáni végszavazáson a washingtoni szenátus többsége Brett Kavanaugh szövetségi bíró kinevezését az Egyesült Államok alkotmánybíróságaként is működő legfelsőbb bíróság tagjának.

A republikánus többségű szenátus 50-48 arányban szavazta meg Brett Kavanaugh-t. A szavazás eredményét Mike Pence alelnök jelentette be:

JUST IN: Brett Kavanaugh has been confirmed to the Supreme Court. Watch Vice President Mike Pence announce the results of the Senate vote. https://t.co/Q2b8I3eDmn pic.twitter.com/iBWBmOkv4X

— CNN (@CNN) October 6, 2018