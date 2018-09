Karanténba kellett tenni egy repülőgépet New Yorkban

Karanténba kellett tenni egy repülőgépet a New York-i John F. Kennedy Repülőtéren, miután az Emirates egyik járatának utasai közül vagy száz ember rosszullétre panaszkodott.

A Dubaiból New Yorkba tartó járaton 521-en utaztak. Nem csak az utasok kezdtek el köhögni és lázasodtak be, hanem többen a személyzetből is. Az NBC értesülései szerint legalább 10-12 embert kórházba is kellett szállítani.

A New York-i polgármesteri hivatal közölte, hogy több utas felszállás előtt Mekkában tartózkodott, ahol jelenleg éppen influenzajárvány tombol. Az egyik utas férje azt mondta az NBC-nek, hogy a gépen tartózkodó felesége szerint többen is hánytak a fedélzeten.

Kiemelt kép: Europress/Philippe Clément/BELGA MAG/BELGA