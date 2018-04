Ébresztőt kiáltott az EU-nak a világhírű filozófus

Ezt írta ki a Twitterére a híres japán-amerikai gondolkodó, Francis Fukuyama a Hvg.hu találata szerint. Megjegyzik, Fukuyama nem először mart bele Orbán Viktor rezsimjébe, amit korábban korrupt demokráciának nevezett, Orbán oligarcháit pedig az új elitnek hívta.

The EU needs to wake up to what's happening in Hungary. https://t.co/AYWC0p562M

— Francis Fukuyama (@FukuyamaFrancis) April 10, 2018