Trump újabb kulcsemberét csinálták ki

Tom Bossert nem lesz többé belbiztonsági tanácsadó a Trump-kormány mellett.

Távozásra kényszerítették Tom Bossertet, Donald Trump amerikai elnök belbiztonsági tanácsadóját – írja a CNN. Sarah Sanders fehér házi szóvivő megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy az elnök természetesen nagyon hálás Bossert szolgálataiért.

Pont egy nappal azelőtt kellett Bossertnek felállnia, hogy John Bolton elfoglalta a nemzetbiztonsági tanácsadói pozíciót. Bossert menesztése amúgy váratlan volt, még vasárnap is ott virított az arca a lapokon, amint részt vesz a szíriai vegyifegyveres támadásra adandó amerikai válaszlépések megtervezésében.

Több fontos szerepe is volt az utóbbi időszakban Bossertnek: ő koordinálta a kormányzat részéről a Puerto Ricót és a déli USA-t ért hurrikánok utáni vészhelyzeti beavatkozást. Ő vezette a kormány kiberbiztonsági erőfeszítéseit is, így az orosz beavatkozásra való válaszadás is az ő feladata volt.

(Kiemelt kép: AFP PHOTO / SAUL LOEB)