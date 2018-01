A világ legjobb állása: cicákat és nyuszikat kell simogatni

Igazi álommelót hirdetett meg a torontói állatvédelmi hatóság, ami önkéntes cica- és nyúlölgetőket keresett menhelyeire. Akiknek az álláshirdetés szerint annyi a feladata, hogy macskákkal és nyulakkal játsszon a kanadai város menhelyein, segítve ezzel az állatok szocializációját.

Nem meglepő módon hatalmas volt az érdeklődés a “munka” iránt, aminek elvégzéséért sokan még fizetnének is. Alig tetté közzé a hirdetést, elárasztották a hatóságot a jelentkezők. Toronto polgámestere kedden a Twitter-oldalán jelentette be, hogy majdnem ezer önkéntes jelezte, vállalná a cicusok és nyulak simogatását és kényesztetését, és ezzel bőven elég ember van a programra.

Happy to inform you that Toronto Animal Services has received more than 900 responses to their request for volunteers to help cuddle cats and rabbits. They now have enough volunteers for the rabbit/cat socialization program. Thanks to Toronto residents who stepped up to help. pic.twitter.com/xadV9a9uZK

— John Tory (@JohnTory) January 9, 2018