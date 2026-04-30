A Központi Statisztikai Hivatal által csütörtökön közölt előzetes adatok szerint márciusban 5752 gyermek született, és 10 393-an haltak meg.

A természetes fogyás márciusban 4641 fő volt, tehát egy kisvárosnyival többen haltak meg, mint születtek,

míg a 2025-ös év azonos hónapjában 5529 volt ez az adat Magyarországon.

Tavaly márciushoz képest a születések száma 2,9 százalékkal, számszerűleg 169-cel, a halálozásoké 9,2 százalékkal, azaz 1057-tel csökkent.

Idén márciusban 3401 pár kötött házasságot, ami 15 százalékkal, 433-mal több, mint egy évvel korábban.

2026 első negyedévének adatai

A KSH jelentése szerint idén az első három hónapban 17 367 gyermek jött világra, 3,5 százalékkal, 622-vel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 2,2, februárban 5,5, míg márciusban 2,9 százalékkal kevesebb volt az élve születések száma, mint 2025 azonos hónapjaiban.

Az első negyedévben a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29, egy évvel korábban 1,31 volt.

(Ez a szám azt mutatja meg, hogy egy nő átlagosan hány gyermeket vállal élete során.)

Az első negyedévben 32 899-en haltak meg, 7,5 százalékkal, 2668-cal kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 5,3, februárban 8,3, márciusban pedig 9,2 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A KSH jelentése szerint

a természetes fogyás január–márciusban 15 532 fő volt,

ami 12 százalékkal kevesebb az előző évi 17 578 fős értéknél.

Az adatok szerint 7951 pár kötött házasságot január–márciusban, 20 százalékkal, 1339-cel több, mint egy évvel korábban. Januárban 31, februárban 20, márciusban 15 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2025 azonos hónapjaiban.

Éves számok

A KSH jelentése szerint 2025 áprilisa és 2026 márciusa között 71 378 gyermek született, 6,3 százalékkal, 4770-nel kevesebb a megelőző 12 havinál. Ebben az időszakban 121 532-en haltak meg, ami 6,0 százalékkal, 7738-cal kevesebb, mint a megelőző 12 hónapban.

Az utóbbi egy évben tehát 50 154 fő volt a természetes fogyás: nagyjából Eger lakosságának megfeleltethető számú emberrel többen haltak meg, mint születtek Magyarországon.

Hozzátették, hogy 2025 áprilisa és 2026 márciusa között 47 939 pár kötött házasságot, ami 4 százalékkal, 1834-gyel több a megelőző 12 havi adatnál.

Régiós kitekintés

A születések száma három régióban és a fővárosban csökkent, háromban nőtt, a Közép-Dunántúlon pedig stagnált az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenést Budapesten, míg a legnagyobb mértékű növekedést Észak-Magyarországon mérték.

A halálozások száma az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest, a legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb az Észak-Alföldön következett be.

A természetes fogyás mértéke minden régióban csökkent, az országosnál nagyobb mértékű volt a csökkenés Észak-Magyarországon és a Dél-Alföldön, a legkisebb mérséklődés Budapesten következett be.

A házasságkötések száma az összes régióban nőtt, a legnagyobb mértékű növekedés Észak-Magyarországon történt, míg a legkisebb mértékű a Dél-Dunántúlon.