Megszavazták a vizsgálóbizottságok felállítását

Öt, a Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról döntött az országgyűlés. Ezek segítségével a végrehajtási visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszerszintű válságát tervezik feltárni.