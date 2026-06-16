Tom Holland megerősítette: Zendayával valóban összeházasodtak

Zendaya stylistja, Law Roach márciusban, az Actor Awards gálán közölte, hogy a színésznő és Tom Holland összeházasodtak. Hogy az esküvőre valóban sor került-e, azt egészen eddig nem lehetett tudni, Holland azonban nemrég az Esquire brit lapszámának adott interjújában végre megerősítette a sokakat foglalkoztató pletykát – szúrta ki az Elle.

Noha az már biztos, hogy a két sztár összeházasodott, az esküvő részleteibe nem ment bele a színész. Feleségéről azonban annál hosszabban beszélt:

A szakmánk nagyon stresszes helyzeteket hozhat magával, és igazán jó, hogy van egy olyan szilárd alapokon álló kapcsolatunk, ami kiállja az idő próbáját. Olyan módon tudjuk támogatni egymást, ahogyan csak mi tudjuk, mert csak mi értjük igazán, milyen ilyen életet élni, és szerintem ez hatalmas luxus, mert egyszerűen nem tudom elképzelni, hogyan lehetne nekem ilyesmi bárki mással. Szóval én megtaláltam az emberemet

– jelentette ki Holland, hozzátéve:

Ő a legjobb barátom, és boldogabb vagyok vele, mint amilyen valaha is voltam, de soha életemben nem éreztem még magam ennyire támogatottnak és ennyire biztonságban. Pont. Talán csak gyerekkoromban, amikor a szüleimmel éltem, és apám eljött értem az iskolába. Nem mintha a kapcsolatunk olyan lenne, mint anyámé és apámé.

Esküvő-témában korábban Zendayát is kérdezték, ám ő akkor nem kívánta sem megerősíteni, sem cáfolni a dolgot: