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Külföldön azt írják, hogy megvan a bajnok ETO új edzője

Efrain Juárez
Alfredo ESTRELLA / AFP
24.hu
2026. 06. 17. 00:56
Efrain Juárez
Alfredo ESTRELLA / AFP

A 3,9 millió követővel rendelkező sportújságíró, David Faitelson értesülése szerint Efrain Juárez lesz a labdarúgó NB I-ben bajnok ETO FC Győr vezetőedzője. A 38 éves mexikói szakember a Pumast irányította legutóbb.

Tárgyalásokat folytatott a Maccabi Tel-Avivval és a Mallorcával, de a magyar csapat a Bajnokok Ligája selejtezőiben fog szerepelni, és az Európa Ligában vagy a Konferencia Ligában is pályára léphet

– írta Faitelson.

Juárez játékosként védekező középpályás és jobb oldali védő volt, a Barcelona akadémiáját is megjárta, játszott mexikói és spanyol klubok mellett a skót Celticben, a kanadai Vancouverben és a norvég Valerengában is. U17-es világbajnokságot, valamint két Arany Kupát nyert Mexikóval.

Edzőként megfordult a New York City, a Standard Liége, a Clb Brugge szakmai stábjában, vezetőedző volt a kolumbiai Atlético Nacionalnál és a mexikói Pumasnál is. Előbbivel kupát nyert, utóbbival bajnoki ezüstérmes volt.

Az ETO-t Borbély Balázs a másodosztálytól NB I-es bajnoki címig vezette, de a nyáron otthagyta a győri csapatot és a Ferencvárosnál folytatja.

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