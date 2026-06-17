Külföldön azt írják, hogy megvan a bajnok ETO új edzője

A 3,9 millió követővel rendelkező sportújságíró, David Faitelson értesülése szerint Efrain Juárez lesz a labdarúgó NB I-ben bajnok ETO FC Győr vezetőedzője. A 38 éves mexikói szakember a Pumast irányította legutóbb.

Tárgyalásokat folytatott a Maccabi Tel-Avivval és a Mallorcával, de a magyar csapat a Bajnokok Ligája selejtezőiben fog szerepelni, és az Európa Ligában vagy a Konferencia Ligában is pályára léphet

– írta Faitelson.

Juárez játékosként védekező középpályás és jobb oldali védő volt, a Barcelona akadémiáját is megjárta, játszott mexikói és spanyol klubok mellett a skót Celticben, a kanadai Vancouverben és a norvég Valerengában is. U17-es világbajnokságot, valamint két Arany Kupát nyert Mexikóval.

Edzőként megfordult a New York City, a Standard Liége, a Clb Brugge szakmai stábjában, vezetőedző volt a kolumbiai Atlético Nacionalnál és a mexikói Pumasnál is. Előbbivel kupát nyert, utóbbival bajnoki ezüstérmes volt.

Az ETO-t Borbély Balázs a másodosztálytól NB I-es bajnoki címig vezette, de a nyáron otthagyta a győri csapatot és a Ferencvárosnál folytatja.