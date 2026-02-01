vagyonnyilatkozatjeffrey epsteina nap híreicsézy
A nap legfontosabb hírei – 2026. 02. 01.

Kovács Márton / MTI
A Fővárosi Állat- és Növénykert egyik barnamedvéje a Mackóvasárnap elnevezésű program látványetetésén 2026. február 1-jén.
2026. 02. 01. 21:05
Ki lett gazdagabb, ki lett szegényebb? Nyilvánosak a vezető politikusaink vagyonnyilatkozatai 

„Budapesten vagyok, mi a helyzet?” – írta Epstein egy producernek 

Tállai András üzent Csézynek: A dél-borsodi emberek nem szeretik az árulókat

Eltávolította az uniós zászlókat az agrártudományi egyetemről a rektor

Felfüggesztették az állásából azt a debreceni tanárt, aki baltával fenyegette a Tisza aktivistáit

Közleményt adott ki a MOK: „Így néz ki egy közegészségügyi krízis ”

Németh Balázs: Pornóoldalakra regisztrálták az e-mail-címeimet a tiszás trollok

„Ki engedte meg nektek, hogy jobban éljetek, mint mi?” – a bucsai mészárlás háttere
Hatos lottó: itt vannak a vasárnapi nyerőszámok
MOK: Így néz ki egy közegészségügyi krízis
Nem fehér színésznő játssza Szép Helénát Nolan Odüsszeiájában, Elon Musk máris rohant a billentyűzetért
Gaskó Balázs: Akkor is visszamennék a köztévébe, ha most hívnának. De akkor újra inni kezdenék. Akkor mégsem
