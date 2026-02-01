képviselőjelöltnémeth balázsfideszemail cím
Németh Balázs: Pornóoldalakra regisztrálták az email-címeimet a tiszás trollok

Farkas Norbert / 24.hu
2026. 02. 01. 13:57
Farkas Norbert / 24.hu

Hadd meséljek el egy kedves történetet, új tréfát eszeltek ki a tiszások

– így kezdi vasárnapi Facebook-videóját Németh Balázs.

Az észak-pesti választókörzetben egyéni képviselőjelöltként induló fideszes politikus arról számolt be, hogy az interneten elérhető két email-címét „tiszás trollok” elkezdték regisztrálni több ezer oldalra.

Ez abból derült ki a Fidesz-frakció szóvivője számára, hogy több ezer oldalról kezdett értesítéseket kapni arról, hogy valakik regisztrálták vagy megpróbálták regisztrálni őt a levélcímei alapján.

Több ezer értestést kaptam felnőttoldalaktól, fogadási oldalaktól, sportoldalaktól

– közölte a politikus.

Németh Balázsra rájár a rúd, néhány nappal ezelőtt például arról számolt be, hogy kutyaürülékkel kenték össze azt a piros postaládát, amit azért raktak ki Újpalotán, hogy megkérdezzék a helyieket, milyen fejlesztéseket látnának szívesen a környéken. A videóból nem derült ki, hogy ki és milyen célból hagyott kutyaszart a postaládájában, de az egykori közmédiás híradós a Tisza Pártot és szimpatizánsait vádolta meg az akcióval, akik szerinte „barbár vadállatok.”

Németh Balázs a képviselőjelöltség és a frakciószóvivőség mellett műsorvezetőként jegyzi a Harcosok órája néven indult, majd Józan észre átkeresztelt podcastot, amelynek a nézettsége a facebookos politikai hirdetések betiltása óta összeomlott. Az egykori híradós volt a 2023-as atlétikai világbajnokságot szervező cég vezetője is, ebben a tisztségében hosszabb interjút adott a 24.hu-nak.

