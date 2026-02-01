erasmus+gyuricza csabamagyar agrár- és élettudományi egyetemuniós zászló
Belföld

Eltávolította az uniós zászlókat az agrártudományi egyetemről a rektor

MTI/Máthé Zoltán
Gyuricza Csaba rektor beszédet mond a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem felújított aulájának ünnepélyes átadásán 2025. július 11-én.
24.hu
2026. 02. 01. 11:57
MTI/Máthé Zoltán
Gyuricza Csaba rektor beszédet mond a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem felújított aulájának ünnepélyes átadásán 2025. július 11-én.

Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora az intézmény pénteki diplomaosztóján közölte, hogy eltávolították az uniós zászlókat az intézményből, amiért az alapítványi egyetemek hallgatóit és kutatóit (még 2023 elején) kizárták a Horizont és Erasmus+-programokból, számolt be a Hír TV.

A rektor – Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter jelenlétében – úgy fogalmazott, amíg ez az igazságtalanság fennáll, magyar zászlót tesznek ki az uniós lobogók helyett is.

A rektor ugyanakkor arról is beszélt, hogy az előző tanévben sokkal több hallgatójuk tanult külföldön a Pannónia program jóvoltából, mint előtte Erasmusszal.

Bár a kormány javaslatára az Országgyűlés több módosítást is elfogadott a szabályozáson, és a legtöbb politikai kinevezett számára összeférhetetlenné vált a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagság az egyetemeket fenntartó alapítványokban, az Európai Bizottságnak továbbra is kifogásai vannak a modellváltáson átesett egyetemek működésével kapcsolatban. Hat egyetem pert indított a döntés miatt.

