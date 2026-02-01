A romló pszichiátriai ellátásról adott ki a Facebookon közleményt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) azután, hogy a Telex pénteken megírta, kevesebb mint két év alatt 15 szakorvos hagyta ott a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI). A kórház pszichiátriai osztályain dolgozó orvosok egy petícióban egyebek között azt is sürgetik, hogy két osztályt azonnal zárjanak be. Mind a 15 szakorvos Ézsi Robin 2024 elején kezdődő főigazgatósága alatt hagyta ott az intézményt, a dokumentum szerint „a kilépő szakemberek magas számáért a felelősség az intézmény vezetőségét terheli”.

A Magyar Orvosi Kamara a helyzetre reagálva azt írja, a szemünk előtt zuhan mélybe a magyar pszichiátriai ellátás.

Felsorolják a problémákat

Magyarországon a ’80-as évek óta nem volt olyan aggasztó az öngyilkosságok alakulása, mint az elmúlt 5 évben. Négy évtizeden át – szinte folyamatosan – csökkentek a számok. 2019-ben azonban a csökkenés megállt. Hatóránként öngyilkos lesz egy honfitársunk – kezdi érvelését a kamara, amely hozzáteszi, ennek okai a rossz irányú társadalmi folyamatok és a mentális egészségügy kritikus állapota.

A MOK azt írja,

A szakma legalább egy évtizede jelzi, a miniszterelnököt is elérve, hogy központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátria súlyos bajba kerül. Egy-két EU-s projektet leszámítva érdemi fejlesztés nem történt.

A kialakult helyzetről több pontban írnak, például azt, hogy pszichiátriai intézmények sora korszerűtlen, olykor embertelen körülmények között működik. „Még egyetemi klinikákon is gyakorlat, hogy a betegeket rácsok mögé zárják.”

A pszichiátria területén is orvos- és ápolóhiány van. Az irányítás másodrendű területként kezeli a pszichiátriát, és utalnak az OPAI-ban történtekre is:

Egyes intézményekben a szakmai szempontok mellőzésével, politikai lojalitás alapján, vagy egyenesen pályázat nélkül, jogszabályokat semmibe véve jelölnek ki vezetőket.

Probléma az is a MOK szerint, hogy a pszichoterápia hozzáférhetősége évtizedek óta nem javul, és hogy a gyermekek, a krízishelyzetben lévő kamaszok a kapacitáshiány miatt nem jutnak időben megfelelő segítséghez.

„A betegjogok rendszeresen sérülnek. Nem jutnak hozzá az állampolgárok az őket jog szerint megillető, független szakvizsgálathoz, a bíróságok eseti szakértőkkel próbálnak lavírozni egy túlterhelt, strukturálisan alulfinanszírozott rendszerben” – írja az orvoskamara, amely jelezte azt is, hogy a körülmények és jogszabálysértések gyanúja miatt számos alkalommal a minisztériumokhoz fordultak, de érdemi intézkedés nem történt.

Így néz ki egy közegészségügyi krízis

– írja a bejegyzés végén a MOK, hozzáfűzve, hogy a mellékelt fotón látható penészes fal „csak a dekoráció.”

A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI) kialakult helyzetre Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltje is reagált a Facebookon, azt írva, hogy

amikor egy országos pszichiátriai intézetben az orvosok petíciót írnak, ott már nem »nehézségek« vannak. Ott egyértelmű rendszerhiba van.