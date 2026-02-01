Egy baptista fenntartású szakiskolában dolgozik az a férfi, aki pénteken előbb hazaárulónak nevezett, majd baltával kergetett Tisza-aktivistákat Debrecenben – derül ki az RTL Híradó riportjából.

Az aktivisták aláírásokat gyűjtöttek egy panelházban, amikor a férfi nekik esett. Magyar Péter egy videót is közölt a történtekről, amelyen az látható, amint egy lépcsőházban szaladnak lefele a párt aktivistái, akik valaki elől menekülnek.

A támadót előállították a rendőrök, büntetőeljárás indult ellene.

Az RTL megkereste az iskolát is, a csatorna kérdéseire azonban nem reagáltak.

Az agressziót Debrecen fideszes polgármestere is elítélte. Papp László Facebookon azt írta, hogy „az erőszak minden formája, legyen az szóbeli vagy fizikai, elítélendő! Sem a közéletben sem a magánéletben nincs helye! Ma késő délután fizikai fenyegetés érte a Tisza Párt debreceni aktivistáit. Határozottan elítélek minden olyan cselekményt, amely fenyegetést, veszélyt vagy erőszakot jelent a polgárainkra, pusztán azért, mert politikai tevékenységet végeznek”.