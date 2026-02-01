Tállai András: Csézi Böbe esetleg jobboldali volt, de a dél-borsodi emberek nem szeretik az árulókat

Böbi, Böbe és Erzsébet néven is emlegeti kihívóját a fideszes Tállai András a videójában, amelyet azután tett közzé, hogy a Tisza Párt bejelentette: a Csézy művésznéven ismert énekesnőt, Csézi Erzsébetet indítja a Mezőkövesd központú választókerületben, ahol Tállai 1998 óta már sorozatban hétszer nyert mandátumot.

Az Orbán-kormányok örökös – most éppen agrárminisztériumi – államtitkára a felvételen azt mondja: Csézi 15 éve a Heves megyei Makláron él, bár valóban mezőkövesdi származású. Tállai arra is kitér, hogy még a polgármestersége idején többször találkoztak,

nagyon támogattuk, hogy kijusson az Eurovíziós Dalfesztiválra, több száz támogató SMS-t is elküldtünk

(az nem derül ki, hogy pontosan ki küldte az üzeneteket), a polgári bálon díszvendég is volt, fellépett, „úgy emlékszem, még futballmérkőzésen is végzett el kezdőrúgást, úgyhogy elég jó kapcsolatot ápoltunk annak idején.”

Arra a felvetésre, hogy Csézy jobboldaliként írta le magát, Tállai kicsit mégis értetlenkedik:

Hogy lehet jobboldali az, aki felvállalja a Tisza Pártot, felvállalja a Tisza Párt politikáját? (…) Csézi Böbe esetleg jobboldali – volt. Vagy annak vallotta magát.

Majd a fideszes politikus azzal zárta üzenetét, hogy a dél-borsodi emberek nem szeretik az árulókat és azt, ha valaki hazudik nekik,