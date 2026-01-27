A körözött volt lengyel igazságügyi miniszter Magyar Péternek: Nem én vagyok a probléma, hanem az olyan emberek, mint ön és Donald Tusk

Magyar Péternek üzent a Facebookon Zbigniew Ziobro, Lengyelország volt igazságügyi minisztere, akinek Magyarország menedékjogot adott.

Magyarország nem körözött bűnözőket rejteget, hanem a bűnözők által üldözött személyeket védi. Sem én, sem Marcin Romanowski miniszter úr soha nem követtünk el semmilyen bűncselekményt, és semmiért nem ítéltek el minket. Ehelyett mi vagyunk a Tusk-diktatúra bűnözői akcióinak célpontjai. Donald Tusk – Ursula von der Leyen által felkenve – komoly szerepet játszott abban, hogy létrejött egy bűnözői struktúra, amely az ő legközelebbi barátaiból és munkatársaiból áll. Ezek az emberek hatalmas pénzeket sikkasztottak el, közbeszerzéseket játszottak le, kenőpénzeket fogadtak el. A két bizalmi minisztere és privát ügyvédje ellen folyó, sikkasztással kapcsolatos nyomozásokban szereplő összesített összeg 360 millió eurót tesz ki. Egy dolog köti össze ezeket a személyeket: az általam irányított ügyészség üldözte és tartóztatta le őket. Főügyészként felügyeltem olyan ügyeket is, amelyben a kenőpénzek állítólag magához Donald Tuskhoz jutottak volna.

– írja Ziobro, akinek lengyelországban a letartóztatását kezdeményezték. A politikus ellen az igazságügyi tárca kötelékében működő Igazságosság Alap ügyében indítottak büntetőeljárást. Ziobrót azzal gyanúsítják, hogy az előző, a nemzeti konzervatív PiS vezette kormány idején igazságügyi miniszterként „szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított”, a minisztériumi hivatalnokokból és köztisztviselőkből is álló szervezet pedig a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyt (13,8 milliárd forint) sikkaszthatott el.

Németezés, gyurcsányozás

Ziobro hosszú levelének további részében furcsán keveredik a korábbi lengyel kormány Németország- és a mostani magyar kormány Brüsszel-ellenessége:

Vajon elmondja-e Ön a magyaroknak, mivel járt Lengyelország számára az, hogy Tusk visszatért a hatalomba? Segítek – például belenyugvást abba, hogy Németország mindenféle ellenőrzés nélkül, ezrével küld vissza illegális migránsokat Lengyelországba. Német rendőrautók az ő beleegyezésével, egyszerűen kitették a migránsokat a lengyel utcákra! Tusk két évnyi kormányzása alatt Lengyelország államadóssága több mint 600 milliárd złotyval (körülbelül 60 000 milliárd forinttal) ugrott meg. Ez példátlan eladósodás, amely arra a drámára emlékeztet, amelyet egykor Gyurcsány Ferenc okozott Magyarországnak. Minthogy Ön azt ígéri, hogy Tusk nyomában akar járni, tisztességesen el kell mondania a választóinak, hogy az Európai Unióban ők fogják a legmagasabb villanyszámlákat fizetni. Ahogyan Tusk ezt a lengyeleknek elintézte. Az energiáért már több mint kétszer annyit fizetnek, mint a magyarok. A gázárak olyan magasak, hogy télen a házak havi fűtésszámlái elérték az átlagnyugdíj mértékét. Donald Tusk a homoszexuális házasság bevezetésére törekszik, és meg akarja nyitni az utat az egynemű párok gyermekörökbefogadása előtt. Leállította az állam és az önkormányzatok stratégiai beruházásait. Európainak mondott kormánya súlyos összeomlást idézett elő az egészségügyben. Megszüntetik az állami kórházakat, rákbetegek halnak meg azért, mert leállították a kezelésüket!

Végül Magyarnak célozva azt írja:

Ezért, Magyar Úr, Magyarország számára nem én vagyok a probléma, hanem az olyan emberek, mint Ön és Donald Tusk – akik engednek a külső érdekeknek, és országaikat a Brüsszelnek való alávetettség állapota felé vezetik. Teljes szívemből intem óva a magyarokat Tusk utánzóitól, mert ez a katasztrófa útja, amit a magyar testvéreknek semmiképpen nem kívánok! Még egyszer köszönöm Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, aki – ahogy nemrég találóan írta az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump – számos ügyben megmutatta, hogy milyen bátor és hű az elveihez. Az én esetemben szembe szállt a jogtalansággal, a hazugsággal és a politikai üldöztetéssel.

Egyébként nem Magyar beszélt korábban Ziobróról, hanem Orbán Anita, a Tisza új külügyi szakértője. Ő azt mondta, kormányváltás után nem fognak körözött bűnözőket rejtegetni. Ziobró nemrég kapott menedékjogot Magyarországon, Orbán Viktor még közös fotót is készített vele. A jelenlegi külügyminiszter Ziobro befogadását szolidaritási gesztusnak nevezte Orbántól a korrupt nacionalista politikustársaikank.