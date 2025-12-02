Néhány órával ezelőtt kapott nyilvánosságot az az üzenetváltás, ami Takács Péter egészségügyi államtitkár és egy kisgyermekes édesapa között zajlott. A beszélgetés abból indult ki, hogy a szülő felhívta Takács figyelmét arra, hogy nincs fűtés a Szent János Kórház gyermekügyeletén, és feltette a kérdést, „hogy néz tükörbe” Takács.

Az államtitkár erre úgy reagált:

Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak!

Majd azt is egyebek között, hogy

ha elhiszed, hogy Magyar Péter istencsászár parancsára majd a büdös életben SOHA SEMMI nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy!

illetve

Hidd el, nem direkt szopatjuk a kisgyerekes családokat.

A beszélgetést a 444-nek küldte el az édesapa, innen vette át a fél magyar sajtó, és most Takács is reagált az ügyre.

„A stílusért elnézést kérek. Bár az üzenetváltás magánbeszélgetésként történt, akkor is hiba volt” – kezde bejegyzését az államtitkár, amit aztán úgy folytatott:

Az üzenet tartalmi részét vállalom. Csak Budapesten 250 milliárd forintnyi infrastukrtúrafejlesztés valósult meg a kórházakban. Ebből majdnem 30 milliárd jutott a Szent János Kórházra és a Kútvölgyire. Idén 3 milliárd értékben korszerűsítettük a fűtési rendszert is

– írta, hozzátéve, műszaki hibák még ennek ellenére is előfordulhatnak, ezek elhárításáért mindenki megtesz mindent a legjobb tudása szerint.

A bazmegolós bejegyzése nyilvánosságra kerülése után Magyar Péter úgy fogalmazott, Takács „sokadszor bukott meg szakmailag, emberileg és vezetőként is”. Az államtitkár friss bejegyzésében a Tisza Párt elnökének is üzent, igaz, nem az ügyre reflektálva. Takács annyit írt, hogy Magyar

még soha életében nem tett senkiért semmit. Senkinek a problémáját nem oldotta meg. Egy kétszínű, hazug alak, aki most is brutális megszorítócsomagra készül

– utóbbi megjegyzés gyaníthatóan arra az „adócsomag-tervezetre” utal, amit a kormánysajtó a Tisza Pártnak tulajdonít, Magyarék ellenben határozottan tagadják, hogy bármi közül lenne a dokumentumhoz.

Magyar Péter egy új bejegyzésben Takács azonnali eltávolítását követeli az egészségügy éléről, az államtitkár viszont nem utalt arra, hogy az ügy hatására felmerült volna a lemondása.