Magyar Péter és Orbán Viktor egyetért abban, hogy a másik csal

„A választási kampány már csak olyan, hogy el kell mondani, mit tervez az ember az országgal. Ezt hívják programnak” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő szerint a Tisza Párt nagy újítása, hogy szándékosan nem mutatja be, hanem véletlenül kikotyogja. „Majd megsértődnek és csalást kiáltanak, ha az nem tetszik az embereknek.”

A miniszterelnök így reagált arra, hogy politikai igazgatója, Orbán Balázs olyan MI-videót posztolt, amelyen Magyar Péter szájába olyan mondatokat adtak a nyugdíjrendszerről, amelyeket korábban soha nem mondott. A Fidesz elnöke a mesterséges intelligenciával hamisított videót azzal magyarázta, hogy valójában a Tisza Párt visszakozik. Szerinte a program eltitkolása a választók becsapása, és ezt tette Gyurcsány Ferenc is. Ha a Tisza Párt

alelnöke kamerák előtt azt mondja, a jelenlegi rendszereket, így a nyugdíjrendszert »nem feltétlenül kell és szabad fenntartani«, azzal nehéz szavazatokat szerezni. Ha a Tisza egyik szakértője különböző interjúkban azt mondja, hogy »a nyugdíjrendszer most túl bőkezű», hogy a »nyugdíjakat megadóztatják«, hogy a »közép- és hosszútávú reformokról nem kell gondolkodni a választás előtt«, annak pedig valóban csalásszaga van.

Magyar Péter szerint a mesterséges intelligenciával hamisított videók olyan galád és gátlástalan eszközök, amelyekkel Tisza nem él, nem fognak hamisított idézeteket „Orbán Viktor és a bűntársai szájába adni”, nem fogják Soros Györgyöt, Putyint a Fidesz szakértőjének nevezni. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán Orbán Viktort a program ismertetése kapcsán emlékezetette arra, miként törölte el a minimálbér adómentességét, vezette be Európa legmagasabb áfakulcsát, vette el a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat, szűkítette a KATA-adózást. Azt üzente a miniszterlenöknek, hogy