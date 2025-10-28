Török Gábor: Egyértelműen szintlépést látunk ezekben a hónapokban

Sohasem hazudnak annyit, mint választás előtt, háború alatt és vadászat után – idézett Török Gábor kedd délutáni Facebook-bejegyzésében egy mondást, amelyet, mint írta, Bismarcknak szokás tulajdonítani, ám valójában Louis Berger nevű német nemzeti liberális mondhatta először.

A politikai elemző szerint „sokféle tudatos hazugság volt már nálunk a kampányokban, eddig talán a 2006-os szocialista módszer volt a legdurvább”, utalva Gyurcsány Ferenc őszödi beszédére.

Ennek fényében Török – utalva az Orbán Balázs által korábban közzétett, Magyar Péter lejáratását célzó AI-videóra, amely a Tisza elnöke szerint nyílt választási csalás – úgy fogalmazott:

ami most történik, az sem újdonság, volt már ilyen is sokszor, de egyértelműen szintlépést látunk ezekben a hónapokban. Itt (elsősorban) nem az ország helyzetéről hazudnak, hanem az ellenfél szándékairól mondanak nyilvánvalóan igazolhatatlan, hamis dolgokat. És már nem is csak suttogva, hanem frontpolitikusok szájából, beleállva.

Az elemző hozzátette: „ilyen mennyiségben és ilyen minőségben korábban még senki sem próbálkozott ezzel, valószínűleg önálló fejezetet és valami szemléletes elnevezést érdemel majd a magyar kampánytörténelemben”. „De addig még azt is megtudjuk, hogy miképpen reagálnak erre a magyar választók” – zárta a posztját.

Beindult a lejáratás az AI segítségével

Nem Orbán Balázs videója az első az AI-jal történő lejáratások körében: hétfőn például a központilag szerkesztett megyei lapok a közösségi médiában tettek közzé AI-képeket és hamis idézeteket arról, hogy kudarcba fulladt Magyar Péter és a Tisza Párt október 23-i tömegrendezvénye. Múlt héten pedig egy olyan fotó jelent meg, szintén a megyei lapokban, amelyen Magyar Péter négykézláb, a Manfred Weber néppárti elnök által tartott pórázon látható, a háttérben ukrán zászlók sokaságával (a miniszterelnök pedig kissé slankítva, magyar zászlós tömeg előtt).