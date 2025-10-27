A Békemeneten egy interjúban Nagy Feró a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatásban lévő volt igazgatójáról, illetve az által prostitúcióra rávett nehéz sorsú nőkről azt mondta, hogy „ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?”

A kormánypárti rocker megszólalása nagy botrányt keltett, több fideszes szereplő, köztük Vitályos Eszter kormányszóvivő is elhatárolódott, Bayer Zsolt publicista pedig azt üzente, hogy kérjen bocsánatot a szavaiért. Nagy nem értette, hogy kit bántott meg, vagy miért kéne bocsánatot kérnie. A DK kezdeményezi, hogy fosszák meg a Kossuth-díjától a zenészt, de Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint „Kossuth-díjat vissza nem vonunk“.

Király Nóra fideszes képviselő, aki egyben a Gyermekvédelmi Digitális Polgári Kör alapítója is, a Parlament folyosóján a Blikknek elismerte, hogy „nem jó” és „nem helyes”, ha a politikai közösségükhöz tartozó közszereplők ilyen kijelentéseket tesznek. Szerinte azonban a médiának is nagy felelőssége van, ugyanis gyakran

rákényszerítenek közszereplőket, hogy akaratukon kívül is nyilatkozzanak. Lehet hogy Nagy Ferónak ez így pont nem volt szerencsés, hogy ott megállították, erőszakoskodtak, hogy nyilatkozzon, és nem tudjuk a szövegkörnyezetet.

Király úgy gondolja, hogy a médiának „feleslegesen nem kell hangulatot keltenie” az ellenzéknek pedig „nem kell a gyerekeket felhasználnia politikai célokra”.