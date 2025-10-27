Határozati javaslattal fosztaná meg Nagy Ferót a Kossuth-díjától a DK

Ma beadtuk a határozati javaslatunkat, amely kimondja, hogy vissza kell venni Nagy Ferótól a Kossuth-díját, mert a hétvégi mondataival „méltatlanná vált rá, nem lehet többé államilag elismert példakép”, közölte Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, EP-képviselője.

Mint ismert, a fideszes Nagy Feró a Békemeneten azt mondta, a Szőlő utcai ügyben érintett lányok is kerestek pénzt, amivel mindenki jól járt. „Pálcát nem törünk egy nő felett sem, ha nála van egy értékes dolog, amit ő meg akar osztani másokkal” – mondta Beatrice frontembere. Kijelentéseitől azóta Vitályos Eszter kormányszóvivő is elhatárolódott, Bayer Zsolt fideszes publicista pedig bocsánat kérésre szólította fel.

Dobrev posztjában Vitályosnak és Bayernek üzenve azt írta:

Ha nemcsak kármentés zajlik, hanem valóban el akarnak határolódni Nagy Ferótól, akkor meg lehet szavazni a DK javaslatát, és szólni a fideszes képviselőknek, hogy szavazzák meg. A szavak semmit nem érnek, ha a tettek ellentétesek velük. Kíváncsian várom, hogy hogyan fog szavazni a Fidesz-frakció.

Nagy Feró egyébként nem érzi úgy, hogy bárkit megbántott volna, így nem áll szándékában bocsánatot kérni.