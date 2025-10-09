megújult
Emlékszel még a Corvin Plaza ételudvarára? Felejtsd el! A város egyik legstílusosabb találkozóhelye lett belőle

2025. 10. 09. 17:32
Valljuk be, egy bevásárlókörút közben nincs is jobb, mint megpihenni egy kicsit, és enni valami finomat. A Corvin Plaza második emeleti ételudvara azonban mostantól sokkal több, mint egy egyszerű étkezőhely. A több hónapos, teljes körű átalakítás után egy olyan modern, élettel teli és barátságos közösségi tér született, ahová nemcsak egy gyors ebédre, de egy baráti kávézásra vagy egy laza esti vacsorára is szívesen beülsz majd.

Aki járt az elmúlt években a Corvin Plazában, biztosan emlékszik a korábbi ételudvar hangulatára. Most viszont egy teljesen új élmény fogadja a látogatókat. Az Indotek Group által üzemeltetett pláza szívének számító területet az alapoktól gondolták újra.

Fény, színek és egy olívafa a középpontban

Az új, világos padlóburkolat és a modern, színes székek azonnal megragadják a tekintetet, és vidámságot csempésznek a térbe. A tervezők minden részletre odafigyeltek: összesen 258 vadonatúj szék, több tucat asztal és 18 kényelmes étkezőpad kapott helyet, mindezek változatos színekben és formákban, hogy a hangulat igazán dinamikus és inspiráló legyen. Nappal a hatalmas üvegfelületeken beáramló természetes fény tölti be a teret, estére pedig több száz LED-lámpa, modern gyűrűs fényforrás és játékos díszlámpa teremt egyedi, szinte már-már romantikus atmoszférát.

A tér igazi ékköve mégis a központi, kör alakú bárasztal, amelynek közepén egy dekorációs olívafa kapott helyet. Ez a különleges dizájnelem nemcsak lenyűgöző látványt nyújt, de tökéletes találkozási ponttá is teszi az ételudvart.

Több mint ételudvar: egy új közösségi tér

A megújult Corvin Plaza ételudvara ezzel túllépett a hagyományos funkcióján. Egy olyan hellyé vált, ahol a gasztronómia és a dizájn kéz a kézben jár, ahol a közös étkezés valódi élménnyé válik. Ha legközelebb a környéken jársz, mindenképp nézz fel a második emeletre, és fedezd fel Budapest egyik legpezsgőbb és legbarátságosabb új találkozóhelyét!

