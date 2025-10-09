Emlékszel még a Corvin Plaza ételudvarára? Felejtsd el! A város egyik legstílusosabb találkozóhelye lett belőle

Aki járt az elmúlt években a Corvin Plazában, biztosan emlékszik a korábbi ételudvar hangulatára. Most viszont egy teljesen új élmény fogadja a látogatókat. Az Indotek Group által üzemeltetett pláza szívének számító területet az alapoktól gondolták újra.

Fény, színek és egy olívafa a középpontban

Az új, világos padlóburkolat és a modern, színes székek azonnal megragadják a tekintetet, és vidámságot csempésznek a térbe. A tervezők minden részletre odafigyeltek: összesen 258 vadonatúj szék, több tucat asztal és 18 kényelmes étkezőpad kapott helyet, mindezek változatos színekben és formákban, hogy a hangulat igazán dinamikus és inspiráló legyen. Nappal a hatalmas üvegfelületeken beáramló természetes fény tölti be a teret, estére pedig több száz LED-lámpa, modern gyűrűs fényforrás és játékos díszlámpa teremt egyedi, szinte már-már romantikus atmoszférát.

A tér igazi ékköve mégis a központi, kör alakú bárasztal, amelynek közepén egy dekorációs olívafa kapott helyet. Ez a különleges dizájnelem nemcsak lenyűgöző látványt nyújt, de tökéletes találkozási ponttá is teszi az ételudvart.

Több mint ételudvar: egy új közösségi tér

A megújult Corvin Plaza ételudvara ezzel túllépett a hagyományos funkcióján. Egy olyan hellyé vált, ahol a gasztronómia és a dizájn kéz a kézben jár, ahol a közös étkezés valódi élménnyé válik. Ha legközelebb a környéken jársz, mindenképp nézz fel a második emeletre, és fedezd fel Budapest egyik legpezsgőbb és legbarátságosabb új találkozóhelyét!