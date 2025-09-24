Bérlői stabilitás és új fejlesztés a magyar bevásárlóparkok piacán

2025 első felében nemcsak a teljes magyar gazdaság, hanem az ingatlanberuházások piaca is lassult. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint folytatódott a lakásépítések számának csökkenése, az építési engedélyek adatai csak részben ellensúlyozzák a trendet. Ezzel szemben a logisztikai, irodaház- és hotelbefektetések, valamint a retail parkok szereplői bizakodóbbak lehetnek.

Mi a siker titka? – stabil bérlői mix és kényelmi szolgáltatások

A nyitott bevásárlóparkok koncepciója az elmúlt évtizedekben bizonyította vonzerejét: a vásárlók könnyen elérhetik az üzleteket, rövid idő alatt intézhetik vásárlásaikat, és a parkok átlátható, akadálymentes kialakítása növeli a komfortot.

A CPI retail parkjai 2025 első felében közel 100%-os bérbeadottságot mutattak, alig akad üres üzlet a 16 házban. „Most épp három bérlemény van kiadás előtt, de a megállapodás már megszületett, így nem maradnak üresen sokáig. Amikor bérlőt kellett váltanunk, mindig olyat találtunk, aki jobban illeszkedik a bérlői mixbe, mint az elődje” – mondja Sipos Balázs, a CPI Senior Retail Asset Managere. Hozzáteszi: „A magas infláció ellenére sem veszítettünk bérlőket a nyitott bevásárlóközpontjainkban. A megbízható, magas szintű szolgáltatási paletta és a kedvező üzleti ajánlatok révén évekig, bizonyos esetekben évtizedekig meg tudjuk tartani bérlőinket, ennek köszönhetően pedig a nemzetközi bérlői összetételünk alapját azok az üzletek adják, amelyekkel sikerült megalapozni a STOP SHOP-ok renoméját.”

A CPI portfóliójába tartozó Pólus, Campona, Europeum, 14 hazai STOP SHOP és két CityMarket évente mintegy 65 millió látogatót fogad. Csak a hazai Stop Shop hálózat kínálatában közel 70 márka van jelen. A street mallok kulcselemei: könnyű megközelíthetőség autóval, tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy gyalog, átláthatóság, akadálymentesség, rövid vásárlási idő, a helyi vásárlói szokásokhoz való alkalmazkodás és a folyamatos innováció.

Folyamatos fejlesztések

Az U- és L-alakú STOP SHOP-okban az autóval érkezők ingyen parkolhatnak, több elektromos autótöltőt telepítettek, a bejáratok közvetlenül a parkolóhoz kapcsolódnak, így nincs szükség mozgólépcsőre. Az üzletek minden nap nyitva állnak, a kínálat pedig a plázákéhoz hasonlóan széles.

A CPI retail parkjai folyamatos fejlesztésekkel biztosítják a magas színvonalat: csőhálózat-cserék, tető- és teraszfelújítások mellett innovatív megoldásokkal, például papírmentes parkolórendszerrel, amely a rendszám rögzítésével egyszerűsíti a behajtást és a kijelentkezést. E fejlesztések mellett a meglévő egységek folyamatos karbantartása garantálja a bérlők elégedettségét és a látogatói élményt.

Salgótarjánban hamarosan új STOP SHOP nyílik, 12 üzlethelyiséggel, 361 parkolóval és játszótérrel, a nyitás 2027 első negyedévére várható. Az új egység tovább erősíti a CPI jelenlétét a kelet-közép-európai régióban, és bővíti a minőségi vásárlási lehetőségeket a helyi közösség számára.

A stabilitás és növekedés kulcsa

A CPI példája jól mutatja, hogy a magyar retail piacon a bérlői stabilitás, a kényelmi szolgáltatások és a folyamatos fejlesztések hosszú távon is biztosítják a sikerességet. Míg a gazdasági környezet változó, a jól menedzselt retail parkok vonzereje, a magas bérbeadottság és az innovatív szolgáltatások továbbra is biztosítják a bevételi növekedést és a befektetők bizalmát.