Lezárult a mentőszolgálat vizsgálata arról, hogyan kerülhetett nyilvánosságra Magyar Péter esetlapja

Május elején a Bors közölt egy, az Országos Mentőszolgálattól származó jegyzőkönyv-részletet arról az esetről, amikor Varga Judit gyógyszermérgezés gyanúja miatt mentőt hívott akkori férjéhez, Magyar Péterhez. Az akkori igazságügyi miniszter még márciusban, nem sokkal a kegyelmi ügy kirobbanása után nyilatkozott a Frizbiben az incidensről: „Ott volt egy ilyen xanaxos levél úgy, hogy már csak egy darab volt a tízes levélben, nem tudtam, hogy csak egyet vett be, vagy 9-et, vagy 8-at”.

Magyar Pétert végül nem kellett ellátni, mert elhagyta a lakhelyüket.

Májusban az OMSZ még azt közölte, „az adatkezelés szabályosságának ellenőrzése céljából” indult vizsgálat. Nyáron többször is hiába érdeklődtünk a mentőszolgálatnál, hol tart a vizsgálat, nem válaszoltak. Az RTL Híradójának kérdésére az OMSZ most azt közölte:

a vizsgálat lezárult és a Bors által közölt információk kapcsán dolgozóik körében nem azonosítottak személyiségi jogsértésért vagy adatvédelmi szabályok megsértéséért felelős személyt.

Az RTL Híradójának péntek esti riportjában megkérdezték Magyar Pétert is a vizsgálat eredményéről. A Tisza Párt elnöke azt mondta, a Mentőszolgálat nem mond igazat és szerinte pontosan lehet tudni, ki szivárogtatott a sajtónak, mert másodpercre pontosan vissza lehet nézni, ki milyen kóddal lépett be, hogy letöltse az adatlapot.

Magyar Péter hónapokkal ezelőtt feljelentette az OMSZ-t és a Borsot is, úgy tudja, nyomozás is indult. Azóta viszont hiába kérte, nem tájékoztatták annak állásáról – számolt be a politikus az RTL-nek, amely megkereste a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét is, aki májusban még azt mondta, mérlegelik, hogy vizsgálják-e az ügyet.

Péterfalvi Attila az RTL kérdésére elismerte, hogy indult egy vizsgálat, amelynek várhatóan két hét múlva lesz eredménye.

Korábban Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő úgy nyilatkozott, bűncselekmény, hogy nyilvánosságra került az egészségügyi dokumentum, azt pedig a kormányinfón kérdésünkre a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely is elismerte, hogy jogsértés történt.

Magyar Péterrel kapcsolatban nem ez az egyetlen alkalom, hogy szenzitív adatok kerültek a kormánysajtóhoz. Szeptemberben a Magyar Nemzet közölt különösen védett, szenzitív egészségügyi információkat a Tisza Párt elnökéről és édesanyjáról – az Országos Bírósági Hivatal volt elnökhelyetteséről –, illetve nagyszüleiről: a lap nyilvánosságra hozta, hányszor vettek igénybe kórházi ellátást az elmúlt években az intézmény úgynevezett speciális rendeltetésű centrumában (src). A kormány kérdésünkre azt mondta, „Magyar Péter közszereplővé vált, viselnie kell a nyilvánosságot akkor is, ha az neki kellemetlen”.