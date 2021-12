Hack Péter: Völner Pál akár 10 év börtönt is kaphatna

Szerinte egy jogásznál a büntetés többszörösen súlyos.

Az InfoRádióban Hack Péter, az ELTE jogi kar büntető-eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tanszékének vezetője arról beszélt, hogy olyan súlyos bűncselekménnyel gyanúsítják Völner Pált, ami a Btk. alapján 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Az ártatlanság vélelme az ügy jelenlegi szakaszában megilleti a fideszes politikust is, aki ellen büntetőeljárás csak mentelmi joga felfüggesztése után indulhat. Előfordulhat, hogy a letartóztatását is indítványozza az ügyészség, de az is, hogy csak bűnügyi felügyeletét rendelik el.

Hack Péter szerint a bűncselekmény, amivel Völner Pált gyanúsítják nagyon súlyos, de nehezen bizonyítható. A körülmények alapján arra lehet következtetni, hogy sok a bizonyíték, ilyen horderejű ügyben az ügyészség egyébként nem kezdeményezte volna a mentelmi jog megszüntetését.

A magyar jogtörténetben nem volt még példa, hogy az Igazságügyi Minisztérium ilyen magas rangú hivatalnokát ilyen súlyos bűncselekménnyel vádolják.

Az eljárásjogász szerint még jó időbe telhet, amíg az ügy bírósági szakaszba jut. A Büntető törvénykönyv fő szabályaként a bírónak középmértéken kell kiszabnia a büntetést. Ez 7 és fél év. Ha ettől a büntetési tételtől eltér, azt meg kell indokolnia az ítéletében, de mivel jogászról van szó, a büntetés többszörösen súlyos.

Ha elítélik, utána a jogi pályát gyakorlatilag nem tudja gyakorolni, még akkor sem, ha a bíróság nem tiltja el, mivel a jogászi pálya nagy részén erkölcsi bizonyítvány kell egy állás betöltéséhez.

Előreláthatóan nagyon nagy árat fizet, ha valóban megtörtént ez a bűncselekmény”

– mondta Hack Péter.