Nincs harag Velencén, megegyezett a város az EFOTT szervezőivel

Nem kell kilométereket kerülni a fesztiválozóknak.

Beszámoltunk róla korábban, hogy összekülönbözött a velencei önkormányzat és az EFOTT, aminek következtében úgy tűnt, idén nem lesz a legegyszerűbb a fesztivál megközelítése. Egy útlezárás miatt a szervezők úgy kalkuláltak, hogy a fesztiválozóknak a megszokott útvonalhoz képest egy 8 kilométeres kerülőt kell tenniük.

A fesztivál szervezői most közleményben tudatták, hogy sikerült egyezségre jutnia Velence Város Önkormányzatának és az EFOTT-nak, amelynek értelmében a Sukoróban rendezett fesztivál Velence irányából is megközelíthető lesz. Az előzetesen lezárt Evezős utat Velence Önkormányzata megnyitotta, így az újra rendelkezésre áll a gyalogosok és kerékpárosok számára, továbbá a teherforgalom is ezt a nyomvonalat fogja használni, míg személygépjárművel érkezőknek az M7-es autópályán a pákozdi lehajtót érdemes választaniuk. Budapestről a vonat Kápolnásnyékre szállítja az Efottozókat, ahonnan fesztiválbusz viszi őket a rendezvényre.

A közlemény kitér arra is, hogy a fesztivál területén kívül idén az eddiginél is több szemetesedényt, illetve mobil illemhelyiségeket helyeznek el, és azok tisztításáról folyamatosan gondoskodnak, amiképpen a környéken történő szemétszedésről is.

Bízunk benne, hogy a megegyezés, amelynek során az EFOTT vállalta az esetleges zavaró hatások csökkentését, Velence Város Önkormányzata pedig a fesztivál sikeres, gördülékeny lebonyolításában való közreműködését, kölcsönös elégedettséget eredményez a fesztiválozók, illetve a környék lakosai számára egyaránt

– zárul a szervezők közlemény.