Egyelőre nem jut Európából Magyarországra influenza elleni oltás

Gulyás Gergely szerint akár néhány nap alatt beszerezhető külföldről influenza elleni vakcina, a 24.hu által megkérdezett nagykereskedők próbálkozásai viszont kudarcba fulladtak. A koronavírus-járvány második hulláma miatt nemcsak Magyarországon, hanem globálisan is megnőtt az igény az influenza elleni védőoltás iránt, és minden ország védi a saját készleteit. Egyes vélemények szerint az idei oltási kedvet látva 1,4 millió helyett 4 millió vakcinára is szükség lehet idehaza, azonban sem az import, sem az utángyártás nem tűnik könnyen járható útnak.

Folyamatosan próbálnak a 24.hu által megkérdezett gyógyszer-nagykereskedők influenza elleni vakcinát behozni Magyarországra, de eddig sikertelenül – derült ki válaszaikból. Egy importőr forrásunk azt mondta, a múlt héten még látott reményt arra, hogy 10 ezer vakcina juthat Belgiumból Magyarországra, igaz, borsos áron: egy oltásért 16 ezer forintot kértek volna, ha eljut ide. Hétfő délután azonban kiderült, hogy a kontingenst megállították a belga határon, mert több uniós országhoz hasonlóan ott is exporttilalmat rendeltek el.

idehaza a jelenleg a közellátásban rendelkezésre álló 1,4 millió adag vakcinával kell kielégíteni a tavaly óta jelentősen megnövekedett igényeket.

Importőr forrásunk ugyanis az eddigi beszerzési tapasztalatai alapján azt valószínűsíti, hogy a mostani influenzaszezonban itthon nem lesz a patikákban oltóanyag.

Mindent megtesznek

Megkerestünk két gyógyszernagykereskedő céget, a Hungaropharmát és a Phoenix Pharmát. Az előbbi megkeresésünkre azt válaszolta, igyekeznek fellelni olyan szabad vakcinakészleteket, amelyek megfelelő minőségbiztosítási folyamattal és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által kiadható kontingensengedéllyel behozhatók Magyarországra. Tekintettel a kialakult nagy keresletre, a szabad készlet fellelése azonban nem garantálható. A HungaroPhamra által említett nagy kereslet az európai helyzetre utal, ugyanis a koronavírus-járvány miatt nemcsak Magyarországon, hanem az egész kontinensen megugrott az igény az influenzaoltásra, ezért érthető, hogy minden ország védi a készleteit. Piaci forrásaink szerint nemcsak Belgiumban, de Németországban és Nagy-Britanniában is exporttilalom lépett életbe az influenza elleni vakcinákra, így onnan egyelőre biztosan nem tudnak rendelni a magyarországi nagykereskedők.

A Phoenix Pharma is a beszerzés bizonytalanságára hívta fel a figyelmet. A cég azt írta, megkezdték a lehetséges külföldi beszerzési források felkutatását, hogy a patikai igényeknek egy esetleges helyettesítő vakcina behozatalával eleget tudjanak tenni. Az összes európai országban lévő partnerüket felkeresték, azonban ők is azt állítják, hogy egy helyettesítő készítmény beszerzése most meglehetősen bizonytalan. Kaló Tamás, a Phoenix Pharma Zrt. vezérigazgatója kiemelte, fokozott érdeklődés mutatkozik Európa-szerte az influenzaoltások iránt, ám mindent megtesznek, hogy import útján be tudjanak hozni az országba további vakcinát.

1,4 millió adag vakcina 9,7 millió lakosra

Az importra nemcsak azért lenne szükség, hogy azok igényét kielégítsék, akik nem a magyar gyártású vakcinát szeretnék megkapni, hanem azért is, hogy az utóbbi évekhez képest jelentősen megnőtt lakossági igény miatt mindenki megkaphassa az oltást, aki szeretné, akár magán úton is. Jelenleg ugyanis csak a közellátásban, a háziorvosnál jelentkezve lehet vakcinát igényelni, illetve számos munkáltató vállalja dolgozói beoltatását, de patikában vagy magánszolgálatónál nincs készleten.

Mint ismert, Magyarországon 1,4 millió vakcina áll – térítésmentesen – rendelkezésre azok számára, akik be akarják oltatni magukat. Az előző években ez a mennyiség a folyamatosan csökkenő oltási hajlandóság miatt bőven elegendőnek bizonyult, sőt több százezer fel nem használt oltóanyagot kellett megsemmisíteni. A koronavírus-járvány miatt azonban az idén jóval többen szeretnék beoltatni magukat. Október eleje óta erre buzdítja a lakosságot a kormányzat, az operatív törzs, az országos tiszti főorvos és a legtöbb orvos is. Orbán Viktor a Facebook oldalára feltöltött videóban dokumentálta a szúrás pillanatait, „aki tudja, oltassa be magát influenza ellen!” – szólt a miniszterelnöki ukáz. Szakemberek pedig hangsúlyozzák: ha a korona- és az influenzavírus egyszerre támadja meg a szervezetet, felerősödhet a hatásuk, és megnő a halálozás veszélye.

Az idén az eddigi évek gyakorlatától eltérően, éppen a koronavírus-járvány miatt nemcsak az idős krónikus betegek, hanem mindenki számára ingyenessé tették az influenza elleni vakcinát, amit október 20-tól lehet igényelni a háziorvosoknál. Az oltásra buzdító kampány bevált: Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke hétfőn az Euronewsnak azt mondta, háromszor annyian érdeklődtek már a védőoltás iránt, mint a tavalyi szezon csúcsán.

Magyarországon jelenleg kétfajta influenza elleni védőoltás áll rendelkezésre: 1,3 millió adag a magyar gyártású 3Fluartból, illetve 100 ezer a Sanofi termékéből, a Vaxigrip Tetrából. Az előző években ezek a készítmények a patikákban is kaphatók voltak, hiszen azoknak, akik nem tartoztak a térítésmentes körbe, ki kellett váltaniuk, meg kellett vásárolniuk az oltóanyagot: a Fluartot 2 ezer, a Vaxigripet 4 ezer forint körüli áron.

Bár mindkét vakcina hatásos az influenzavírus ellen, sokan a drágább Vaxigripet választották, mert a magyar gyártásúval ellentétben nem három, hanem négy vírustörzs ellen véd. A négykomponensű vakcina előnye az is, hogy beadása után kevésbé terheli meg a szervezetet, így a háziorvosok elsősorban az idős, krónikus vagy immunbeteg pácienseiknek írták fel, és a 3 évesnél kisebb gyerekeknek is csak ez adható.

Az idén a kormány – a patikák, az importőrök és a magánszolgáltatók meglepetésére – úgy döntött, hogy a 100 ezer adagnyi Magyarországra érkezett Vaxigrip Tetra kontingenst rekvirálja (hatósági úton lefoglalja), és a közellátásba juttatja el, így a gyógyszertárakban nem lesz elérhető influenza elleni védőoltás. Egyelőre nem sikerült beszélnünk olyan háziorvossal vagy házi gyerekorvossal, aki azt mondta volna, hogy eljutott hozzá a Vaxigrip Tetra, és információjuk sincs arról, mikor lesz. Importőr forrásunk azt mesélte, volt olyan gyerekorvos, aki őt kereste fel: próbáljon rendelni valahonnan Vaxigripet.

Ez a legkisebbeknél már csak azért is probléma, mert sok kötelező oltásuk is van, amiket meghatározott időben kell beadni, de nem adhatók be egyszerre az influenza elleni vakcinával. Aki tehát az eredetileg remélt időpontban nem tud hozzájutni a Vaxigriphez, lehet, hogy csak hetekkel később tudja beadatni azt a gyermekének.

Az sem világos, hogyan alakul a magyar gyártású vakcina logisztikája, mert bár több rendelő megkapta, és az idős és krónikus betegeinek be is adta az oltást, több helyről kaptunk olyan információt, hogy a kirendelt adag máris elfogyott, és a háziorvos sem tudta megmondani, mikor kap újabb adagot.

Egy olvasónk pedig azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy ő eleve nem is kaphatja a Fluart vakcináját, mert allergiás annak egyik összetevőjére, és mivel a háziorvosa nem tudja, mikor jut el hozzá a Vaxigrip, jobb híján felírta neki a felhőbe, hogy próbálkozzon a beszerzéssel patikáknál, hátha a rekvirálás előtt valahol sikerült szerezni belőle.

4 millió adag kellene, de honnan?

Az általunk megkérdezett szakértők szerint az idei szezonra nem tűnik elégnek a háziorvosi praxisoknak szánt 1,4 millió vakcina, sőt a jelenlegi igények alapján akár 4 millió adag is kellene. Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón tett bejelentése alapján nincs ok az aggodalomra. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ha tavalyihoz képest kétszer annyian akarják beoltatni magukat, akkor is elég lesz a meglévő kontingens, de ha mégsem, külföldről pár nap alatt lehet Magyarországra hozni, sőt utángyártani is tudnak.

A nagykereskedők cikkünk elején említett próbálkozásai azonban azt bizonyítják, az import jelenleg lehetetlen, egy piaci forrásunk pedig hangsúlyozta, az oltóanyag beszerzése lassú folyamat: a legtöbb időt a beszerzési forrás felkutatása jelenti, ezen dolgoznak most a nagykereskedők. Amint megvan, onnantól 2-3 hét szükséges, hogy a termék beérkezzen, és az eladható készletbe kerüljön. A folyamatot felgyorsíthatja, ha a Vaxigrip-készlethez hasonlóan az állam rekvirálja az országba érkező szállítmányt, de a Hungaropharmánál és a Phoenix Pharmánál is azt válaszolták kérdésünkre, nincs információjuk arról, mi a kormány szándéka az import útján esetlegesen beérkező, kereskedelmi forgalomba szánt vakcinákkal.

Korábban próbáltuk megtudni a Fluart Kft.-től, hogy az állammal pontosan mennyi oltóanyag legyártására szerződtek, ám a cég a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz irányított a kérdéssel, ahonnan nem kaptunk választ. A Gulyás Gergely által említett utángyártás sem tűnik járható útnak a Magyar Hangnak nyilatkozó járványtani szakorvos szerint. Ócsai Lajos kiemelte, egy oltóanyagnál mindenképpen több hónapos gyártási folyamattal kell számolni, az influenza elleni vakcina esetében nagyjából fél évre, vagyis „idén ez a vonat már elment.”

Nemcsak a magyar kormány nem számolt ugyanis 1,4 milliónál több adag vakcinával, a gyártók sem készültek arra, hogy a téli időszakban a koronavírus miatt nagyobb gyártási kapacitásra álljanak át. Ezt a gyártósorok februári indításakor még megtehették volna, de elmulasztották, így az idei influenzaszezonra sehol sincs a korábbinál nagyságrendekkel több vakcina. Azt azonban minden forrásunk kiemelte, hogy senki sincs még elkésve azok közül, akik egyelőre nem jutottak hozzá az influenza elleni védőoltáshoz. Noha az oltás ideális időszaka október-november, még a december sem késő, és végső soron abban is lehet reménykedni, hogy a déli féltekéhez hasonlóan – a korábban nem látott óvintézkedéseknek köszönhetően, mint a távolságtartás és a maszkviselés – az idén nálunk is elmarad az influenzajárvány.

Illusztráció: Csóti Rebeka / 24.hu