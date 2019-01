Hatalmas veszteségeket okozhatnak a hackerek a cégeknek

A vállalatok csupán 30 százaléka bízik az internet biztonságában.

A következő öt évben a cégeknek 5.200 milliárd dollár többletköltséget és árbevétel-kiesést okozhatnak az internetes támadások. A társaságok ugyanis gyorsabb ütemben állnak át az összetett internetes üzleti modellekre, mint ahogy bevezetik a kritikus eszközeik védelméhez szükséges óvintézkedéseket – állapítja meg az Accenture globális kutatása.

Az átfogó internetes bűnözés egyre jelentősebb kihívást jelent a vállalatoknak az üzleti működés, az innováció, a növekedés, valamint az új termékek és szolgáltatások bevezetése terén.

Súlyos biztonsági rések a vállalkozásoknál Eltitkolt hackertámadás vagy pendrive-ra történő biztonsági mentés is akad a példák között.

A kockázat a csúcstechnológia terén a legmagasabb, ami évente több mint 753 milliárd dollárt jelent, ezután az élettudományok 642 milliárdnyi, valamint az autógyártás következik 505 milliárd dollárnyi kockázattal.

„Az internetes biztonság kifinomultsága elmarad a kiberbűnözők eszközeitől, amely gyengíti a digitális gazdaságba vetetett bizalmat” – emelte ki Omar Abbosh, a kommunikációs, technológiai- és médiaszektorért felelős csoport globális vezetője.

A több mint 1.700 vállalati vezető bevonásával készült tanulmány kiemelte a döntéshozók egyre fontosabb szerepét a technológia, az üzleti architektúra és az irányítás területén.

„Az internetes biztonság erősítéséhez határozott – és néha formabontó – vezetésre van szükség az információbiztonsági vezető (CISO) mellett a vezérigazgató részéről is. Ahhoz, hogy egy vállalat maximálisan védetté váljon az internetes támadásokkal szemben, a vezetőnek – amellett, hogy elfogadja a CISO szakmai döntéseit – a biztonságot már a projektek tervezésének első szakaszában be kell építeni. Emellett más üzleti területek vezetőinek is felelősséget kell vállalniuk a cég teljes biztonságáért és az adatvédelemért” – tette hozzá a szakember.

