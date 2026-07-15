Leváltottak két NAV-vezetőt, akik érintettek az aranykonvoj ügyében

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) visszavonta a bűnügyi főigazgató-helyettes és a Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetőjének a megbízatását – írja a HVG. A lap értesülését a Pénzügyminisztérium és a NAV is megerősítette. Mint írják, mindkét vezető részt vett az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében, és ott voltak az ukránok kihallgatásán is.

A vezetőket a NAV belső vizsgálatának eredményeként mentették föl. Felidézték, Magyar Péter miniszterelnök egy hónappal ezelőtt felszólította az adóhivatalt, hogy – a terrorelhárítókhoz és a titkosszolgálatokhoz hasonlóan – azonnali belső vizsgálatot és átvilágítást kell végrehajtania az aranykonvoj ügyében.

Mint írják, a vizsgálat két olyan vezetőt kaszált el, aki valamelyest ellenállt a nyomásnak, nem ítélte bűncselekménynek az ukránok pénzszállítását, és csak tanúként volt hajlandó kihallgatni őket.

Szilágyi Tamásról, a NAV Bűnügyi Főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató-helyettesről és a Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetőjéről, Tóth Márkról van szó, akikről a Pénzügyminisztérium most megerősítette, hogy a NAV visszavonta a megbízatásukat. A szaktárca hozzátette, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében a visszavonást nem szükséges indokolni, és ismételten megerősítette, hogy „a minisztérium transzparens, szakmai alapon működő, politikai befolyástól mentes, korrupciómentes működést vár el a NAV-tól”.

Ugyanakkor a HVG úgy tudja, leváltásuk összefügg az aranykonvojüggyel. Az ukrán pénzszállítókra március 5-én csaptak le a Terrorelhárítási Központ munkatársai, miután az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján a Legfőbb Ügyészség a NAV-ot bízta meg, hogy nyomozzon a pénzmosás gyanújával indított ügyben.

A TEK ugyan lecsapott a hét ukrán államolgárra, és be is vitte őket kihallgatásra, de a pénzügyőrök nem találtak pénzmosásra utaló jeleket, így hivatalosan nem is foglalták le a szállítmányt, nem vették őrizetbe az ukránokat, és csak tanúként hallgatták ki őket. Szilágyi Tamás és Tóth Márk volt az, aki a NAV részéről a legmagasabb rangban jelen volt az akcióban, és a később a túlkapások miatt indított eljárásban a tanúk arról számoltak be, hogy meglehetősen feldúltak voltak.

Az ukránok jogtalan fogvatartásának és sanyargatásának gyanújával indított nyomozásban a kiszivárgott tanúvallomások szerint ez a két vezető volt az, aki a munkatársakkal közölte, hogy a Legfőbb Ügyészség utasítására kellett elrendelni a nyomozást a pénzmosás gyanúja miatt. Tóth Márk utasította az egyik NAV-nyomozót arra, hogy írja meg a felkérőt a TEK-nek a pénzszállítók előállítására. A két vezető arról is döntött, hogy a NAV mindenképpen értesíti az ukrán konzult.

Tóth Márk ugyanakkor elfogadta, hogy az ukránokon bilincs van, mondván, amíg ott a TEK, addig ők felelnek a biztonságért. Bár Tóthék a kihallgatás után el akarták engedni a tanúkat, egy államtitkári telefon után tudomásul vették, hogy a pénzszállítókat idegenrendészeti őrizetbe fogják venni a rendőrök.

A probléma az, hogy Szilágyi és Tóth hiába próbáltak ellenállni a számukra nyilvánvaló jogsértések jóváhagyásának,

a HVG értesülése szerint több olyan szakmai hibát is elkövettek, amelyet – bármilyen szándékkal is hajtották most végre a belső vizsgálatot – nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

Belementek például abba, hogy bár a NAV volt a nyomozószerv, a pénzszállítókat mégis a TEK-nél állítsák elő. Tudomásul vették azt is, hogy az elfogott ukránokat a titkosszolgálatok munkatársai is kihallgatták, holott ők a nyomozati szakaszban már nem vehettek volna részt, csak a felderítésben.

A jogellenes fogvatartás ügyében egyelőre a TEK volt főigazgatóját, Hajdu Jánost hallgatták ki gyanúsítottként, de ő is szabadlábon védekezhet, aki a 444.hu által megszerzett 24 oldalas vallomásában többek közt azt mondta, Rogán Antal volt államtitkára, Farkas Örs hívta egyeztetésre az ukrán aranykonvojügyben.