100 ezer forintos iskolakezdési támogatáskormányrászoruló gyerekekmák
Gazdaság

100 ezer forintos iskolakezdési támogatás: kiknek jár, mit érdemes tudni róla?

Segítséget kaphatnak a kormánytól a rászoruló gyerekek az iskolakezdéshez.
Mohos Márton / 24.hu
Segítséget kaphatnak a kormánytól a rászoruló gyerekek az iskolakezdéshez.
24.hu
2026. 07. 13. 10:07
Segítséget kaphatnak a kormánytól a rászoruló gyerekek az iskolakezdéshez.
Mohos Márton / 24.hu
Segítséget kaphatnak a kormánytól a rászoruló gyerekek az iskolakezdéshez.
A szülőknek nem kell külön kérvényezniük a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás folyósítását. Az egyszülős családoknak érdemes csekkolniuk, a MÁK hogyan tartja őket nyilván.

Minden rászoruló gyermekre 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást biztosít a kormány, két részletben, amiből

  • az első 50 ezer forintot/gyermek a Magyar Államkincstár fogja utalni, legkésőbb augusztus 24-ig,
  • a második 50 ezer forintot/gyermek pedig novemberben kaphatják meg a családok, utalvány, vagy kártya formájában – részletezte a Hóvége.hu.

Kik kaphatják meg a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást?

Az iskolakezdési támogatásra jogosult lehet:

  • minden gyermek, akinek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • minden tartósan beteg, súlyos fogyatékkal élő gyermek,
  • minden sajátos nevelési igényű gyermek,
  • minden gyermek, aki részt vesz a Dobbantó programban vagy Műhelyiskolai képzésben,
  • minden gyermek, aki egyszülős családban él,
  • minden gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermek,
  • minden árvaellátásban részesülő gyerek.

A kormány előzetes adatai szerint mintegy 400 ezer gyermekre járhat a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás.

Ami még fontos, hogy az iskolakezdési támogatáshoz a családoknak nincs külön teendőjük, mivel a már megállapított (fenti) jogosultságok alapján jár.A támogatás teljes összege adómentes, és nem vonható végrehajtás alá sem.

Az egyszülős családoknak azért érdemes csekkolniuk, hogyan tartja őket nyilván a MÁK

A vg.hu Sopov Ildikó Éva, a Tisza Párt politikusa posztjára hivatkozva hívta fel a figyelmet arra, hogy ugyan az egyszülős családok is jogosultak lehetnek a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra, de csak akkor, ha a Magyar Államkincstár (MÁK) egyedülálló szülőként tartja őket nyilván. Hogy így van-e, azt érdemes ellenőrizni, és ha nem, akkor intézkedni, kezdeményezni, hogy a nyilvántartásban egyedüálló szülőként szerepeljenek. A kezdeményezés megtehető

  • ügyfélkapun keresztül,
  • személyesen a kormányablakokban
  • vagy a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán.
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