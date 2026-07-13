100 ezer forintos iskolakezdési támogatás: kiknek jár, mit érdemes tudni róla?

Minden rászoruló gyermekre 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást biztosít a kormány, két részletben, amiből

az első 50 ezer forintot/gyermek a Magyar Államkincstár fogja utalni, legkésőbb augusztus 24-ig,

a második 50 ezer forintot/gyermek pedig novemberben kaphatják meg a családok, utalvány, vagy kártya formájában – részletezte a Hóvége.hu.

Kik kaphatják meg a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást?

Az iskolakezdési támogatásra jogosult lehet:

minden gyermek, akinek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

minden tartósan beteg, súlyos fogyatékkal élő gyermek,

minden sajátos nevelési igényű gyermek,

minden gyermek, aki részt vesz a Dobbantó programban vagy Műhelyiskolai képzésben,

minden gyermek, aki egyszülős családban él,

minden gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermek,

minden árvaellátásban részesülő gyerek.

A kormány előzetes adatai szerint mintegy 400 ezer gyermekre járhat a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás.

Ami még fontos, hogy az iskolakezdési támogatáshoz a családoknak nincs külön teendőjük, mivel a már megállapított (fenti) jogosultságok alapján jár.A támogatás teljes összege adómentes, és nem vonható végrehajtás alá sem.

Az egyszülős családoknak azért érdemes csekkolniuk, hogyan tartja őket nyilván a MÁK

A vg.hu Sopov Ildikó Éva, a Tisza Párt politikusa posztjára hivatkozva hívta fel a figyelmet arra, hogy ugyan az egyszülős családok is jogosultak lehetnek a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra, de csak akkor, ha a Magyar Államkincstár (MÁK) egyedülálló szülőként tartja őket nyilván. Hogy így van-e, azt érdemes ellenőrizni, és ha nem, akkor intézkedni, kezdeményezni, hogy a nyilvántartásban egyedüálló szülőként szerepeljenek. A kezdeményezés megtehető