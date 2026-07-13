100 ezer forintos iskolakezdési támogatás: kiknek jár, mit érdemes tudni róla?

Minden rászoruló gyermekre 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást biztosít a kormány, két részletben, amiből
- az első 50 ezer forintot/gyermek a Magyar Államkincstár fogja utalni, legkésőbb augusztus 24-ig,
- a második 50 ezer forintot/gyermek pedig novemberben kaphatják meg a családok, utalvány, vagy kártya formájában – részletezte a Hóvége.hu.
Kik kaphatják meg a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást?
Az iskolakezdési támogatásra jogosult lehet:
- minden gyermek, akinek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- minden tartósan beteg, súlyos fogyatékkal élő gyermek,
- minden sajátos nevelési igényű gyermek,
- minden gyermek, aki részt vesz a Dobbantó programban vagy Műhelyiskolai képzésben,
- minden gyermek, aki egyszülős családban él,
- minden gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermek,
- minden árvaellátásban részesülő gyerek.
A kormány előzetes adatai szerint mintegy 400 ezer gyermekre járhat a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás.
Ami még fontos, hogy az iskolakezdési támogatáshoz a családoknak nincs külön teendőjük, mivel a már megállapított (fenti) jogosultságok alapján jár.A támogatás teljes összege adómentes, és nem vonható végrehajtás alá sem.
Az egyszülős családoknak azért érdemes csekkolniuk, hogyan tartja őket nyilván a MÁK
A vg.hu Sopov Ildikó Éva, a Tisza Párt politikusa posztjára hivatkozva hívta fel a figyelmet arra, hogy ugyan az egyszülős családok is jogosultak lehetnek a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra, de csak akkor, ha a Magyar Államkincstár (MÁK) egyedülálló szülőként tartja őket nyilván. Hogy így van-e, azt érdemes ellenőrizni, és ha nem, akkor intézkedni, kezdeményezni, hogy a nyilvántartásban egyedüálló szülőként szerepeljenek. A kezdeményezés megtehető
- ügyfélkapun keresztül,
- személyesen a kormányablakokban
- vagy a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán.