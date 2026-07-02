Magyar Péter bejelentette, kik lesznek jogosultak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra

Bevezetjük a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekei számára – jelentette be Magyar Péter Facebook-oldalán. A miniszterelnök elmondta:

Magyarországon ma sajnos szülők százezrei aggódnak, hogy kezdik meg a gyerekek az új tanévet. Miből lesz pénz táskára, tanszerre, új cipőre?

Magyar szerint ezen változtatni kell, és változtatni is fognak. Hozzátette: egy ilyen rendszer kialakítása jelenleg összetett és nehéz feladat, de nem akartak még egy évet várni. Ezért olyan már meglévő jogosultságokhoz kötötték a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot.

Kik lesznek jogosultak a támogatásra?

Ez azt jelenti, jelezte Magyar, hogy minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 ezer forintos támogatásra.

Ezenfelül jogosultak lesznek a támogatásra az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, illetve a sajátos nevelésű igényű gyerekek, valamint a Dobbantó programban és a Műhely iskolai képzésben részt vevő fiatalok is.

Minden olyan gyermek is megkapja a 100 ezer forintos támogatást, akik egyszülős családban nevelkednek, és jogosultak lesznek a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.

Az első részletet, 50 ezer forintot, augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják majd meg a családok, az utalványt csak a gyermekek iskoláztatására lehet majd felhasználni.

A támogatás adómentes lesz, és nem vonható végrehajtás alá, jelezte Magyar. A Tisza számításai szerint mintegy 400 ezer gyermek részesülhet a támogatásban.