Tízszeresére nőhet a hazai szélerőmű-kapacitás 2030-ig a kormány ígérete szerint

A kormány Magyarország energiafüggetlenségének és ellátásbiztonságának erősítésén dolgozik tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiaforrásokkal – mondta szerdai videóüzenetében Kapitány István.

A gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán bejelentette:

2030-ig, uniós támogatással a jelenlegi szint több mint tízszeresére nőhet a szélerőművek kapacitása Magyarországon.

Mint fogalmazott, ez komoly előrelépés, hiszen a szélerőművi teljesítmény 2016 óta 330 megawatt körül stagnált, „gyakorlatilag be volt fagyasztva”. Az elmúlt években ugyan dinamikusan bővült a zöldenergia-termelés, de ennek döntő részét a napenergia adta.

A tárcavezető kiemelte: a stabil energiaellátás érdekében többféle forrásra van szükség, amelyben a szél- és naperőművek jól kiegészítik egymást. Amíg borús időben vagy éjszaka csökken a napenergia-termelés, a szél továbbra is biztosíthatja az energiát, így kiegyensúlyozottabbá válik a rendszer.

Fontos új pályázat érkezik

Első lépésként augusztus 31-én jelenik meg egy pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózatra csatlakoztatására, ami mintegy egymilliárd eurós beruházást jelent. A pályázat tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják.

Kapitány István hangsúlyozta: a tender teljes mértékben versenyalapú lesz, „diszkrimináció- és korrupciómentesen” zajlik majd.

Hosszabb távon, 2030-ig összesen 4 gigawattnyi új szélerőművi kapacitás kiépítését tervezik, ami hozzávetőleg négy paksi blokk névleges teljesítményének felel meg – bár a szélerőművek nem folyamatosan termelnek maximális szinten.

A miniszter sürgette az elektromos hálózat fejlesztését is, mivel az új kapacitások csatlakoztatásához jelentős infrastruktúra-bővítés szükséges. Erre uniós forrásból mintegy 1,5 milliárd euró állhat rendelkezésre, és a hálózatüzemeltetők már megkezdték a szükséges fejlesztések előkészítését.